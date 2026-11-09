Kaum ein anderes Streichquartett ist so experimentierfreudig wie das Asasello Quartett. Die Kölner Formation spielt ebenso Klassik wie Uraufführungen, inszeniert Konzerte, integriert Videos, agiert in Kostümen, ist Teil von Tanzkompanien, spielt im Dunkeln, entwickelt Raumkonzepte, verbindet Musik mit Literatur, und gestaltet dramaturgisch beziehungsreiche Programme. Einzigartig ist auch die eigene Konzertreihe „Wir und die Schöne Neue Welt von Gestern“ im Sankta Clara Keller am Römerturm.

Fünf Veranstaltungen im Jahr verknüpfen Musik der 1820er, 1920er und 2020er Jahre. Erfahrbar werden dabei die Umbrüche durch Dampfmaschine, Elektrizität und Digitalität nach den Revolutions- und Befreiungskriegen, nach dem Ersten Weltkrieg, und ebenso heute nach der Pandemie und angesichts diverser Kriege. Das jüngste Programm kuratierte Bratschistin Justyna Sliwa. Zur Musik kamen diesmal Auszüge aus Thomas Manns epochalem Roman „Der Zauberberg“ von 1924 und Olga Tocarczuks „Empusion“ von 2022. Die „natur(un)heilkundliche Schauergeschichte“ der polnischen Schriftstellerin spielt in einem oberschlesischen „Gästehaus für Herrn“ kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs mit ironischen Parallelen zu der von Mann geschilderte Gesellschaft im Schweizer Lungensanatorium.

Die Passagen las Johann von Bülow. Der aus Theater, Kino und Fernsehen bekannte Schauspieler rezitierte mit glasklarem Textverständnis. Manns verschachtelte Sätze mit ihren vielen Einschüben, Klammern und Nebenbemerkungen erschlossen sich auf Anhieb. Zudem prononcierte der Sprecher unterschwellige Tönungen, feine Ironie, psychische Verfassungen und die charakterisierenden Redeweisen der Romanfiguren. Großartig! Manns verschlungenen Gedanken über das Vergehen der Zeit folgte dann nahtlos Franz Schuberts furios losstürmender Quartettsatz c-Moll von 1820, der erst im ruhigen Seitenthema innehält und melancholisch zurückzublicken scheint.

Wiederentdeckung von Kölner Komponistin

Überlegung zur Verwandtschaft von Erzählung und Musik sowie dem Unterschied von erzählter und erzählender Zeit setzte sich nahtlos fort in Lisa Streichs 2023 komponiertem „Sternenstill“. Hier tickt die Zeit unerbittlich mit schlagenden Bögen, zerfließt aber auch zu schwebenden Melodien und leisem Summen. Manns expressionische Schlaglichter auf die flandrischen Schlachtfelder, in denen sich am Ende sein Antiheld Hans Castop verliert, glitten ins „Presto“ des op. 5 von Maria Herz. Für die Wiederentdeckung der Kölner jüdischen Komponistin setzt sich das Asasello Quartett schon seit Längerem ein, auch jüngst wieder bei einem szenischen Konzert des Künstlerkollektivs Dafne mit Briefen und Liedern von Herz.

Die verschrobenen sexistischen Anschauungen von Tocarczuks Herrenzirkel verklanglicht das spätromantisch säuselnde „Andante tranquillo con espressione“ aus Wissarion Schebalins op. 2 von 1923. Der in „Empusion“ geschilderte Militarismus findet sein zackiges Echo im „raschen Zeitmaß“ des Quartetts von Egon Wellesz. Und wie die vorgestrige Herrengesellschaft beim abendlichen Tafelspitz zwischen Betroffenheit und Banalität schwankt, springt schließlich auch das „Presto“ von Schönbergs zweitem Streichquartett zwischen Nervosität, Trunkenheit und der Wiener Volksweise „O du lieber Augustin, alles ist hin“. Ein toller musikalisch-literarischer Abend!