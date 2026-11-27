Das Klischee des armen Dichters in seiner kargen Dachstube bediente die „Erste Lange Nacht der Lyrik“ am 31. Mai 2025 im Belgischen Viertel nicht: In der Factory in der Maastrichter Straße war ein Backstage-Bereich eingerichtet worden, teurer Champagner stand in Kübeln bereit. Die Kölner Schriftstellerin Son Lewandowski empfand die Stimmung als „ungewöhnlich unangenehm für eine Lyrikveranstaltung: etwas chaotisch, prollig, viele raumgreifende und lautstarke Männer, die rauchend und fußballschauend im Backstagebereich vor der Champagnerschüssel abhingen“. Die „fast schon aggressive Stimmung dort“ habe im „totalen Kontrast zu den Lesungen“ gestanden. „Ich wollte schnell wieder weg.“

Die fast schon aggressive Stimmung stand in totalem Kontrast zu den Lesungen. Ich wollte schnell wieder weg Schriftstellerin Son Lewandowski

Erst, als es um die Honorierung ging, bediente der Kurator Nico F., der selbst Gedichte und Romane schreibt, das Arme-Dichter-Klischee: Er bezahlte die Schriftstellerinnen und Schriftsteller trotz zigfacher Bitten, Mails und Mahnungen bis heute nicht. „Anfangs hat er uns vertröstet, später dann oft gar nicht mehr geantwortet“, sagt Lewandowski. Dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ liegt gesammelter Mailverkehr zwischen mehreren Autorinnen und Autoren der von der Stadt Köln geförderten Lyriknacht und Nico F. vor.

Darin schreibt der Veranstalter, er habe die Nachbereitung der Lyriknacht sowie jene eines „großen Theaterprojekts“ an eine externe Person ausgelagert, die das Auszahlen der Gagen übernehmen sollte. Leider sei dies nicht erledigt worden. „Die Person ist für mich derzeit weder per Mail noch telefonisch erreichbar, und ich kann momentan nicht eindeutig nachvollziehen, wo sich die Mittel befinden.“

„Wenn ein Veranstalter keine Honorare zahlt, ist das Fördergeld veruntreut worden. Es geht auch um das Image der Stadt“: Die Kölner Schriftstellerin Son Lewandowski Copyright: Klett-Cotta Verlag

Der Fall liege jetzt bei seinem Anwalt, teilte der Veranstalter seinerzeit mit. „Für die Verzögerungen und die damit verbundene Unsicherheit übernehme ich die volle Verantwortung und entschuldige mich ausdrücklich bei euch.“ Am 10. September 2025 kündigte er an, einen Kredit beantragt zu haben und versicherte, dass alle ausstehenden Zahlungen bis zum 22. September „auf euren Konten sein werden“. Bezahlt ist bis heute: nichts.

Kölner Veranstalter und Autor Nico F. sagt, er habe sich „finanziell schwer verkalkuliert“

Von der Redaktion mit den Vorwürfen konfrontiert, räumt Nico F. ein, dass die „Honorare und Reisekosten für die Lyriknacht 2025 nicht wie vereinbart ausgezahlt wurden“. Er sei in eine „finanziell sehr schwierige Lage geraten, die ich nicht offen kommuniziert habe. Das war ein Fehler, für den ich die volle Verantwortung übernehme“. Er bedauere „zutiefst“, so F., dass die Autoren „so lange auf ihr Geld warten mussten“. Er, selbst Autor von Gedichten und Romanen, habe die Veranstaltungen „aus Leidenschaft für die Literatur organisiert, nicht zur persönlichen Bereicherung, und dabei regelmäßig eigenes Geld eingesetzt. Den Eindruck, ich hätte mir Gelder angeeignet, weise ich zurück. Ich habe mich finanziell schwer verkalkuliert“.

Enttäuscht sind die Autorinnen und Autoren auch vom Kulturamt. Auf Nachfrage habe das Amt lediglich mitgeteilt, „wir sollten gegebenenfalls privatrechtlich gegen den Veranstalter vorgehen“, erinnert sich Son Lewandowski. „Natürlich haben wir uns da von der Stadt im Stich gelassen gefühlt. Wir fragen uns, wie das sein kann: Das Projekt ist ja längst abgeschlossen – und wenn ein Veranstalter keine Honorare zahlt, ist das Fördergeld veruntreut worden. Da geht es ja auch um das Image einer Kulturstadt.“

„Viele Kolleginnen und Kollegen haben schlicht keine Ressourcen, um rechtliche Schritte einzuleiten“: Der Kölner Schriftsteller Christoph Danne Copyright: Paula Luz Molina

Der Kölner Lyriker Christoph Danne hatte Nico F. im Jahr 2017 kennengelernt. Da habe der ihn zu einer Lyriknacht in Hannover eingeladen – und das mündlich vereinbarte Minihonorar von 200 Euro für Anfahrt, Unterkunft und Lesung ebenfalls nicht bezahlt. „Nach mehreren Vertröstungen habe ich das Geld damals abgeschrieben“, sagt Danne. Er habe den Veranstalter dann vor zwei oder drei Jahren zufällig in Köln wiedergetroffen und ihn an das immer noch ausstehende Honorar erinnert. „Weil er dann sofort mit mir zum Geldautomaten gegangen ist, habe ich bei der Anfrage für die Lyriknacht gedacht: Ich gebe ihm nochmal eine Chance.“

Besonders perfide findet Danne das Verhalten des Veranstalters im Rückblick, „weil er weiß, dass es um geringe Streitwerte geht und es viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die schlicht keine Ressourcen haben, um rechtliche Schritte einzuleiten bei 250 Euro Brutto-Honorar“.

Ute Wegmann, Vorsitzende des Vereins Literaturszene Köln, erinnert sich an einen „sensiblen und charmanten jungen Mann“, der plötzlich in der Szene aufgetaucht sei und „sehr engagiert und eloquent“ erschien. Nach den nicht gezahlten Honoraren für das Lyrik-Festival „haben wir ihn mehrfach zum Dialog aufgefordert. Da er überhaupt nicht reagiert hat, haben wir ihn aus dem Verein ausgeschlossen“.

Die Befürchtung, dass der Veranstalter, der nach Kenntnissen der Redaktion auch der Staatsanwaltschaft gut bekannt ist, neue Veranstaltungen organisiert, ist für Köln unbegründet. Sein Ruf in der Kölner Kulturszene ist nachhaltig ruiniert. Anzeigen liegen jedoch aktuell nicht gegen ihn vor, teilt die Staatsanwaltschaft Köln auf Nachfrage mit.

Nico F. behielt 3500 Euro Förderung vom Kulturamt ein

Auch zur Kölner Theatergruppe Shakespeare Company Coelln hat Nico F. den Kontakt abgebrochen. Über mehrere Jahre war er im Vereinsvorstand aktiv und schrieb Förderanträge. Regisseur Hans-Peter Speicher, Gründer der Gruppe, kennt Nico F. seit vielen Jahren. Beide bewegten sich im Dunstkreis der Ehrenfelder Kolbhalle. Speicher ließ Nico F. 2019 das Stück „Draußen vor der Tür“ von Wolfgang Borchert umschreiben, die Premiere fand in der Kolbhalle statt. Zehn Minuten vor der Premiere habe die Polizei Nico F. vor den Augen des wartenden Publikums abgeführt. Die Verhaftung stand nicht im Kontext der Aktivitäten für das Theatergruppe.

Er hat mir herzzerreißende Tränenbriefe geschrieben. Ich sollte ihm verzeihen, da jeder eine zweite Chance verdiene Hans-Peter Speicher, Shakespeare Company Coelln

„Er hat mir herzzerreißende Tränenbriefe geschrieben. Ich sollte ihm verzeihen, da jeder eine zweite Chance verdiene. Danach haben wir zusammen Goethes ‚Faust I und II‘ inszeniert“, so Speicher. Die Stadt Köln förderte das Projekt im Jahr 2024 mit 3500 Euro. Die Zusammenarbeit mit Nico F. sei einige Jahre gut gegangen. Doch im Sommer 2025, mittlerweile stand die Aufführung von „Faust III“ bevor, kam die von der Stadt Köln erneut bewilligte Förderung in Höhe von 3500 Euro bei der Theatergruppe nicht an. Chatverläufe, in denen der Regisseur wiederholt nach dem Geld fragt, liegen vor. „Wir hatten mit den ersten beiden Teilen recht gut eingenommen und daher Rücklagen. Ich arbeite mit Schauspielprofis zusammen. Denen kann ich ja nicht sagen, macht es umsonst“, sagt Speicher. Nico F. sei plötzlich nicht mehr erreichbar gewesen.

Er habe die Gagen dann auf Vereinskosten gezahlt, sagt Speicher. In der Folge sei die Shakespeare Company Köln pleitegegangen. Wie konnte das passieren? „Er wusste, ich habe keine Ahnung und würde nie im Kulturamt anrufen, um nachzufragen. Ich bin Schauspieler, aber sehr ungeschickt im Organisieren.“ Anzeige hat der Regisseur nicht erstattet: Juristenfreunde hätten ihm davon abgeraten. „Ich habe ja auch keinen Vertrag aufgesetzt“, so Speicher.

Der Stadt Köln sind die Vorwürfe gegen Nico F. bekannt. Sie habe „verwaltungsseitige Schritte eingeleitet“

Warum überwies die Stadt das Geld auf das Privatkonto des Autors und nicht an den Verein? Das beantwortet die Stadt auf Nachfrage nicht. Als das Geld ausblieb, fragte die Theatergruppe schließlich doch beim Kulturamt nach. Die Stadt habe mit Verweis auf den Datenschutz keine Auskunft gegeben, erinnert sich Speicher. Die Stadt Köln teilt auf Anfrage des „Kölner Stadt-Anzeiger“ lediglich mit, dass ihr „die Vorwürfe im Zusammenhang mit den von dem Veranstalter verantworteten Kulturveranstaltungen bekannt“ seien.

Die Behörde habe bereits Mitte 2025 „verwaltungsseitige Schritte eingeleitet, um die ordnungsgemäße Verwendung der gewährten Fördermittel zu prüfen“. Auch Verwendungsnachweise seien angefordert und geprüft worden. „Wo die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel nicht ausreichend nachgewiesen werden konnte“, habe das Kulturamt Rückforderungen veranlasst. Zu Einzelheiten laufender Verwaltungsverfahren sowie zu Vorgängen und Vereinbarungen mit einzelnen Antragstellern äußere sich die Stadt „aus Datenschutzgründen“ nicht.

Veranstalter kündigt an, er erstatte „Förderung vollständig“ und arbeite an „Rückzahlungsplan“

Nico F. teilt mit, dass er derzeit an einem „Rückzahlungsplan“ arbeite, „der im Januar 2027 in Kraft tritt“. Er kündigt an, die Betroffenen kontaktieren zu wollen. „Gegenüber der Stadt Köln erstatte ich die erhaltene Förderung vollständig. Auch bei der letzten Inszenierung der Shakespeare Company Coeln ist es zu finanziellen Problemen gekommen, die ich zu verantworten habe. Die städtische Förderung für dieses Projekt erstatte ich ebenfalls vollständig.“ Er sei rückblickend mit der Organisation und finanziellen Abwicklung „überfordert“ gewesen. Er entschuldige sich für die „mangelhafte Kommunikation“. Er werde keine Veranstaltungen mehr organisieren.