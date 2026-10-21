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Empfehlungen für die Heimatstadt„Ich brenne dafür“ – Kölnerin zeigt „prettybookplaces“ auf Instagram

Johanna Flock stellt schöne Literatur-Orte auf der ganzen Welt vor – uns gibt sie Empfehlungen für ihre Heimatstadt Köln.

Von
Johanna Flock mit Buch und Kaffee

Die Kölnerin Johanna Flock hat mit ihrem Account "prettybookplaces" fast 350 k Follower. Sie zeigt uns ihre Lieblings-Buchorte in Köln.

Copyright: Alexander Schwaiger

Kopfsteinpflaster, Kanäle, in denen die Herbstsonne glitzert, ein Cappuccino mit perfektem Schaum, pittoreske Altbaufassaden und vor allem: Buchhandlungen, Antiquariate, Bücherflohmärkte, Bibliotheken. Das ist Johanna Flocks Instagram-Account „prettybookplaces“, dem fast 350.000 Menschen folgen. Es ist eine gemütliche Nische an der Schnittstelle von Reise und Literatur, in der die 38‑Jährige ihren Traumberuf gefunden hat.

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