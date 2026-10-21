Kopfsteinpflaster, Kanäle, in denen die Herbstsonne glitzert, ein Cappuccino mit perfektem Schaum, pittoreske Altbaufassaden und vor allem: Buchhandlungen, Antiquariate, Bücherflohmärkte, Bibliotheken. Das ist Johanna Flocks Instagram-Account „prettybookplaces“, dem fast 350.000 Menschen folgen. Es ist eine gemütliche Nische an der Schnittstelle von Reise und Literatur, in der die 38‑Jährige ihren Traumberuf gefunden hat.