Kopfsteinpflaster, Kanäle, in denen die Herbstsonne glitzert, ein Cappuccino mit perfektem Schaum, pittoreske Altbaufassaden und vor allem: Buchhandlungen, Antiquariate, Bücherflohmärkte, Bibliotheken. Das ist Johanna Flocks Instagram-Account „prettybookplaces“, dem fast 350.000 Menschen folgen. Es ist eine gemütliche Nische an der Schnittstelle von Reise und Literatur, in der die 38‑Jährige ihren Traumberuf gefunden hat.
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