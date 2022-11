Köln. – Als Daniel Hug vor zweieinhalb Jahren verkündete, dass er bei der kränkelnden Berliner Kunstmesse abc einsteigen wolle, gab das wahlweise Anlass zu schönsten Hoffnungen und düsteren Befürchtungen. Hug, erfolgsverwöhnter Leiter der Art Cologne, sah in Berlin großes Wachstumspotenzial und die Möglichkeit, der frisch etablierten Art Düsseldorf eins auszuwischen. Andere sahen hingegen eine hausgemachte Konkurrenz für die Kölner Kunstmesse heranwachsen.

Nur eines wollte damals niemand kommen sehen: dass sich die Koelnmesse, Hugs Arbeitgeber, bereits nach drei Ausgaben wieder aus dem Berliner Engagement zurückziehen würde. „Die Koelnmesse stellt bis auf Weiteres die Durchführung der Kunstmesse Art Berlin ein“, heißt es in einer am Mittwoch versendeten Mitteilung des städtischen Unternehmens. Als wesentlicher Grund wird die sprichwörtliche Berliner Misere angeführt: „Ausschlaggebend für diese Entscheidung sind die aktuellen Rahmenbedingungen in Berlin, die insbesondere Planungssicherheit vermissen lassen.“

Finanzielles Ergebnis nicht zufriedenstellend

Konkret kritisiert Gerald Boese, Chef der Koelnmesse, dass die weitere Nutzung des Standorts Tempelhof ab 2020 nicht gesichert sei. Außerdem sei „das finanzielle Ergebnis der bisherigen Veranstaltungen für die Koelnmesse nicht befriedigend gewesen“. Von Daniel Hug war zum Ausstieg bei „seiner“ Art Berlin keine Stellungnahme zu erhalten. Aber man darf vermuten, dass er über die Entscheidung nicht glücklich war. Der Satz „Berlin braucht eine Kunstmesse“ gehörte zu seinem Mantra in den letzten Jahren.

Die Entscheidung der Koelnmesse ist dem Vernehmen nach eine Folge des Sparkurses, mit dem Boese das Unternehmen effizienter machen will; defizitäre Engagements in Berlin ergeben da eher keinen Sinn. Für das Art-Berlin-Team um Maike Cruse bedeutet dies vermutlich das endgültige Aus. Oder kommt ein neuer Retter nach Berlin? Sollte Cruse einen potenten Einstiegskandidaten finden, könnte sich der Rückzug der Koelnmesse noch als schlechte Nachricht für die Art Cologne erweisen.