Köln – Noch bevor Maren Kroymann mit ihrem Plädoyer gegen Sexismus beim Comedypreis am Freitag das Publikum überraschte, zeigten Hazel Brugger und Thomas Spitzer mit einem aussagekräftigen Kleidungsstück Flagge gegen Luke Mockridge. Die Komikerin und ihr Ehemann trugen bereits auf dem roten Teppich T-Shirts mit der Aufschrift „Konsequenzen für Comedian XY“. Ein Zeichen gegen sexuelle Gewalt und gleichzeitig eine Anspielung auf den Fall Mockridge.

In ihrem gemeinsamen Podcast „Nur verheiratet“ begründen Hazel und Spitzer nun ihre Aktion. Eine zufällige Begegnung mit einer Ex-Freundin von Mockridge, die ebenfalls schwere Vorwürfe gegen den 32-Jährigen erhebt, sei der Auslöser gewesen. „Die Frau hatte einen Bodyguard an ihrer Seite“, erzählen Brugger und Spitzer und führen fort: „Sie muss einen dabei haben, weil sie wahnsinnig viele Morddrohungen erhalte.“

Ex-Partnerin von Luke Mockridge kam mit Bodyguard

Dieser Umstand habe die beiden so schockiert, dass sie etwas tun mussten. „Wir fanden es so schrecklich, dass sie Personenschutz haben musste. Wenn wir zum Comedypreis gehen, dann müssen wir etwas machen, um unser Gesicht zu wahren“, sagt Spitzer.

In den sozialen Medien fand die Aktion großen Anklang. Der Hashtag #konsequenzenfuerluke trendete bei Twitter umgehend. Der Kölner Comedian Tom Gerhard hat dazu eine ganz andere Meinung.

Hazel Brugger und Thomas Spitzer setzen Zeichen gegen sexuelle Gewalt

Brugger und ihr Mann seien aber auch überrascht gewesen, dass abgesehen von Kroymann niemand auf der Veranstaltung ein Zeichen gegen sexuelle Gewalt gesetzt habe. Die Idee für das Design der Protest-Shirts haben sich Brugger und Spitzer übrigens beim Auftritt der amerikanischen Kongressabgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez bei der New York Met-Gala abgeschaut.

Einzig Kroymann, die für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde, bezog in ihrer Dankesrede deutlich Stellung und machte gleichzeitig auch den Machern des TV-Senders Sat.1 schwere Vorwürfe. „Geht's noch jemandem so wie mir, dass ich ein paar Frauen einfach vermisst habe auf der Bühne?“, fragte die 72-Jährige am Freitag ins Publikum.

Luke Mockridge komplett abgetaucht

Am Freitagabend hatte Brugger die Aktion auf dem roten Teppich noch wie folgt begründet: „Wir sind Fans von Beziehungen auf Augenhöhe. Deswegen haben wir uns auch für einen Partnerlook entschieden.“ Die Rückseite des T-Shirts war mit dem Satz „Künstler ohne Rückgrat sind Künstler ohne Geschmack“ versehen.

Zuletzt hatte es nach Anschuldigungen und Medienberichten Diskussionen um Mockridge gegeben. Vor gut zwei Wochen kündigte er via Instagram an, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. „Aufgrund der aktuellen Berichterstattung zu meiner Person werde ich meine Auszeit auf unbestimmte Zeit verlängern“, schrieb Mockridge. (mbr)