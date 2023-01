„Manta, Manta 2“ Til Schweiger gewährt erstmals Einblick in Kult-Fortsetzung

Dortmund – Ein Auto, viele unbekannte junge Schauspieler und ein Setting im Ruhrgebiet: Das Rezept der Actionkomödie „Manta, Manta“ ging 1991 voll auf und machte Schauspieler wie Til Schweiger, Tina Ruland oder Michael Kessler auf einen Schlag zu national gefragten Darstellern.



Fast schon verwunderlich, dass es über 30 Jahre gedauert hat, bis eine Fortsetzung produziert wird. Inzwischen aber laufen die Dreharbeiten zu „Manta Manta 2“ – und die Stars von damals sind auch beim Sequel mit dabei.



Til Schweiger postet Video vom Set zu „Manta Manta 2“

Einen ersten Eindruck vom Film gab nun Til Schweiger via Instagram.

In einem Video, dass der 58-Jährige dort postete, ist Schweiger in seiner Rolle als „Bertie“ zu sehen. Ganz seiner Rolle entsprechend präsentiert er stolz seinen getunten Manta – und trägt dabei das gleiche Outfits, welches ihn Anfang der 1990er so berühmt gemacht hat.



„My Baby is back!“, schreibt der Schauspieler, der bei der Fortsetzung auch die Regie führt, zu dem kurzen Clip. Zu sehen ist, wie Schweiger dann zu Tim Oliver Schultz, der im Auto sitzt, sagt: „Ey, steig mal aus dem Wagen aus, der Wagen gebührt dir nicht. Raus, Alter.“ Damit endet das Video, auf dem auch Tina Ruland alias „Uschi“ zu sehen ist. Gedreht wurde dabei offenbar in Dortmund.



Stars aus „Manta Manta 2“ erneut dabei

Neben Ruland, Kessler und Schweiger wirken in „Manta Manta 2“ werden dessen Töchter, die 19-jährige Emma und die 25 Jahre alte Luna, sowie Martin Armknecht („Axel“) mit. Gedreht wird seit Mitte Ende Juni, Kinostart wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 sein.



Die Action-Komödie rund um das titelgebende Fahrzeug war Anfang der 1990er ein Mega-Hit, 1992 lockte sie 1,2 Millionen Deutsche ins Kino. Im Zentrum der Handlung stehen der Manta-Fahrer Bertie (Schweiger) und seine Freunde, die sich im Ruhrgebiet Straßenrennen gegen andere Autofreaks liefern. (pst)