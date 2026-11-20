1995 sind Bon Jovi in Deutschland auf großer Stadion-Tournee. Vor einem Konzert stehen Slash, der mit seiner Band als Vorgruppe auftritt, und Jon Bon Jovi hinter der Bühne und versuchen zu verstehen, welches Schauspiel sich da vor ihren Augen abspielt. Zwei Männer in komischen Kostümen kommen auf die Bühne, der eine hat eine Gitarre in der Hand, der andere eine Blockflöte: „Seid ihr alle doof?“, rufen sie ins Publikum.