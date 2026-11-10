Abo

EILMELDUNG

Fünf Fahrzeuge betroffen: Gefahrgutunfall auf A4 in Köln – Autobahn gesperrt

Pilgern auf dem JakobswegDas schönste Opernhaus der Welt

Von einer überraschenden Erfahrung auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela berichtet unser Autor Heino Falcke in seiner Kolumne „Unterm Sternenhimmel“.

Von
Wanderstöcke und Rucksack eines Pilgers auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela mit der traditionellen Jakobsmuschel

Wanderstöcke und Rucksack eines Pilgers auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela mit der traditionellen Jakobsmuschel

Copyright: Heino Falcke

„Darf ich für dich singen?“, fragt der kräftige, verschwitzte und leicht angestrengte Wanderer, der auf dem Rastplatz einen Stuhl weiter sitzt. „Was passiert jetzt?“, denke ich und bereite mich mental schon mal auf die peinliche Darbietung eines unbegabten Straßenmusikers vor. Irgendwie würde es zu diesem Tag auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela passen.

Lesen Sie weiter mit KStA PLUS...

Dieser Artikel ist nur für PLUS-Abonnenten

Unbegrenzt alle PLUS-Artikel lesen – ab 1,99 € im Monat

Jetzt PLUS freischaltenSie haben bereits ein Abo? Hier anmelden!