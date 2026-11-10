„Darf ich für dich singen?“, fragt der kräftige, verschwitzte und leicht angestrengte Wanderer, der auf dem Rastplatz einen Stuhl weiter sitzt. „Was passiert jetzt?“, denke ich und bereite mich mental schon mal auf die peinliche Darbietung eines unbegabten Straßenmusikers vor. Irgendwie würde es zu diesem Tag auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela passen.