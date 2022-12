„Schlag den Star“ Turn-Ass Fabian Hambüchen tritt gegen Fußballer Rúrik Gíslason an

Unterföhring – Am Samstagabend kommt es bei einer neuen Ausgabe von „Schlag den Star“ zum Duell der Ex-Profi-Sportler: Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen tritt gegen Fußballer Rúrik Gíslason an. In 15 direkten Duellen kämpfen beide um ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Wie der Fernsehsender Prosieben mitteilte, werden Bryan Adams und die Band Eskimo Callboy für die musikalische Begleitung in der kommenden Ausgabe der Show sorgen. Moderiert wird das Duell erneut von Elton.

Beide Ex-Sportlern schießen bereits im Vorhinein mit verbalen Giftpfeilen. „Ich habe die Show schon einmal gewonnen und weiß genau, wie es funktioniert. Rúrik sollte lieber mal anfangen zu trainieren, anstatt sich nur um seine Frisur zu kümmern. Bei den Haaren verliere ich keine Zeit. Der Thron gehört mir und nicht Thor", ist sich Kraftpaket Hambüchen sicher.

Der Isländer kontert gelassen: „Fabian, du bist doch so klein, musst du nicht eigentlich bei 'Schlag den Star Kids' mitmachen?" Die Show „Schlag den Star" läuft am Samstag, 12. März 2022, um 20.15 Uhr live auf Prosieben. (jpc)