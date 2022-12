Tradition der Preisverleihung Hollywood-Stars feiern Oscar-Nominierung in Los Angeles

Los Angeles – Zahlreiche Schauspielerinnen und Schauspieler haben ihre Oscar-Nominierung beim traditionellen Lunch im Ballsaal des Fairmont Century Plaza-Hotels in Los Angeles gefeiert. Einem Bericht der „Bild"-Zeitung zufolge kehren die Oscars 2022 wieder auf die große Bühne im Dolby Theatre zurück. Im vergangenen Jahr gab es aufgrund der Corona-Pandemie lediglich eine abgespeckte Verleihung des renommierten Filmpreises.

Nominiert sind unter anderem Penélope Cruz für ihre Rolle in „Parallele Mütter", ihr Ehemann Javier Bardem für „Being the Ricardos" oder Kristen Stewart für ihre Rolle als Lady Di in dem Film „Spencer". Auch Sängerin Billie Eilish ist mit ihrem Bond-Song „No Time To Die" im Rennen und auch Star-Regisseur Steven Spielberg darf sich über eine Nominierung für die Musical-Romanze „West Side Story" freuen.

Die 94. Academy Awards werden am 27. Februar 2022 in Hollywood vergeben. Favorit mit 12 Nominierungen ist in diesem Jahr der Film „The Power Of The Dog". Mit 10 Nominierungen könnte auch das Science-Fiction-Epos „Dune" ordentlich abräumen. (jpc)