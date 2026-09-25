Die CDU in Heidenau macht gemeinsame Sache mit der AfD und verbietet die Verlegung neuer Stolpersteine. Die Begründung ist verlogen.
Stolperstein-Verbot in SachsenEin Problem im Stadtbild
Ein Kommentar von Anne Burgmer
2 min
Es ist schwer zu sagen, was schlimmer ist: Die Tatsache, dass Mitglieder der CDU im sächsischen Heidenau gemeinsame Sache mit der AfD machen und somit die ohnehin schon brüchige Brandmauer ohne Not in Schutt und Asche legen, oder die verlogene Begründung dafür, die Verlegung neuer Stolpersteine zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus künftig zu verbieten.
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