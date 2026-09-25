Es ist schwer zu sagen, was schlimmer ist: Die Tatsache, dass Mitglieder der CDU im sächsischen Heidenau gemeinsame Sache mit der AfD machen und somit die ohnehin schon brüchige Brandmauer ohne Not in Schutt und Asche legen, oder die verlogene Begründung dafür, die Verlegung neuer Stolpersteine zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus künftig zu verbieten.