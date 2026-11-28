Die Kunststadt Köln hat viel vom alten Glanz verloren, zumal im Vergleich mit den legendären Jahren, als das Museum Ludwig entstand, die Art Cologne aus allen Nähten platzte und Künstler aus New York herüberflogen, um die vibrierende Kunstszene der Handelsmetropole mit eigenen Augen zu sehen. Alles lange her. Aber so lange auch wieder nicht. Und für eine Überraschung, die auch in Berlin, Paris, London oder eben in der einstigen Partnerstadt New York für Aufsehen sorgt, ist Köln immer noch gut.

In den letzten Jahrzehnten ist in Köln eine private Kunstsammlung entstanden, von der die wenigsten wussten, dass es sie gab, und von diesen Wenigen ahnten vermutlich wiederum nicht viele, welche Ausmaße sie angenommen hatte. Dem Ehepaar Dorothee und Kurt von Storch ist es gelungen, ihren Besitz aus den Schlagzeilen (und dem Branchenklatsch) herauszuhalten, obwohl es immer wieder Werke an Museen in Europa und Übersee verliehen hat. Heute zählt ihre Sammlung rund 2500 Arbeiten aus den 1960er Jahren bis heute, die es nicht nur rechtfertigen, einen Museumsneubau in bester Kölner Rheinlage zu errichten. Hierhin und nirgendwo anders gehören sie hin.

Malerei neu denken, das Leben wieder ins Bild, in die Kunst mit einzubeziehen – das hat uns fasziniert. Damit sind wir auch groß geworden Dorothee von Storch

Die Keimzelle der Sammlung bildet die Kölner Kunstszene der 1980er Jahre, mit ihren Debatten und Kämpfen und ihrem regen Austausch mit New York. Das hat auch biografische Gründe, so Kurt von Storch: „Ich habe hier Mitte der 80er Jahre studiert. Damals war Köln, würde ich sagen, nach New York die wichtigste Stadt für zeitgenössische Kunst. Hier waren entscheidende Galerien, hier haben viele Künstler gelebt. An Abenden, an denen gemeinsam Galerien eröffnet wurden, war das Belgische Viertel für den Autoverkehr mehr oder weniger gesperrt, weil so viele Menschen auf der Straße waren. Das hat mich damals auch angesteckt.“ Die Kunstdebatten der 1980er Jahre seien der Impuls, so Dorothee von Storch, der die gemeinsame Sammlung bis heute prägt: „Malerei neu denken, Malerei wieder an den Start bringen, das Subjekt in den Vordergrund stellen, den künstlerischen Gestus in der Auseinandersetzung zu Minimalismus und Konzeptkunst suchen. Das Leben wieder ins Bild, in die Kunst mit einzubeziehen – das hat uns fasziniert. Damit sind wir auch groß geworden.“

Im kleinen, einen Ozean locker überspringenden Grenzverkehr zwischen den Kunstmetropolen Köln und New York entstanden damals neue Strömungen und Genrevariationen, etwa im Werk von Rosemarie Trockel, die den US-Minimalismus mit Stoff- und Herdplattenbildern feministisch umdeutete, oder, eine Generation später, bei Kai Althoff, der sich, wie Gerhard Richter, aber ganz anders, der mehrfach totgesagten und wiederauferstandenen figürlichen Malerei annahm. Von Althoff, der 2016 mit einer Einzelschau im MoMA geehrt wurde, besitzen Dorothee und Kurt von Storch nach eigenen Angaben mehr als 20 Werke. Aber auch mit ihren längst ikonisch gewordenen Trockel-Arbeiten könnten sie einen eigenen Raum in ihrem Museum füllen.

„Wir haben, teilweise in enger Zusammenarbeit mit Künstlern und Galerien, große, bedeutende Werkkomplexe zusammengetragen“, so Dorothee von Storch. „Denen muss man ein Zuhause geben, denen muss man eine Öffentlichkeit geben. Es ging bei unserer Sammeltätigkeit nicht darum, ein Bild für das Sofa zu kaufen. Es geht um Inhalte, darum, Dinge zu ergänzen, bei einzelnen Künstlern in die Tiefe zu gehen. Wir haben angefangen, in Räumen zu denken. Nicht zu sagen, ich hätte gerne eine Arbeit von einem Künstler, sondern zu fragen: Welche Künstler sind uns wichtig? Und dann auch ganze Werkgruppen zu kaufen, große Installationen, ganze Räume.“

„In die Tiefe“ ist eine Lieblingsvokabel der Sammler

„In die Tiefe“, eine Lieblingsvokabel der Sammler, hat das Ehepaar etwa den Kölner Maler Andreas Schulze gesammelt, dessen Bilderreigen „Der Stau“ jede normale Wohnzimmerdimension sprengt. Das Gleiche gilt für eine üppige Schriftarbeit von Hanne Darboven, Gemälde und Skulpturen von Robert Indiana, Großformate von Michel Majerus, John Baldessari, Andreas Gursky oder eine Rauminstallation der schwedischen Künstlerin Klara Lidén. Die Letztgenannte fällt etwas aus dem Sammlungsrahmen, der vor allem zeitgenössische Kunst aus Köln, dem Rheinland sowie den Kunstzentren an Ost- und Westküste der USA umfasst.

An bedeutenden Werken und großen Namen herrscht kein Mangel in der Storch Collection: Bernd & Hilla Becher, Cosima von Bonin, Jenny Holzer, Isa Genzken, Konrad Klapheck, Astrid Klein, Marcel Odenbach, David Ostrowski, Sigmar Polke, Wolfgang Tillmans. Von Trockel, Schulze, Indiana sowie Thomas Bayrle, William Copley, Ferdinand Kriwet, Reinhard Mucha und Heimo Zobernig besitzen die Kölner Sammler besonders umfangreiche Bestände. Die Sammlung ist so prominent besetzt, dass zwei Leerstellen auffallen: Gerhard Richter und Martin Kippenberger, zwei Kölner Hauptfiguren. Es habe sich nicht ergeben, sagt Kurt von Storch entschuldigend.

Ich entscheide mich für ein halbes Dutzend Künstler und gehe da richtig in die Tiefe. Das ist der Frieden, den man sich als privater Sammler bewahren kann Kurt von Storch

Trotz dieser Lücken ist die Storch Collection eine ideale Ergänzung zur Sammlung des Kölner Museum Ludwig, die bei der Kunst nach 1980 deutlich schwächer besetzt ist als bei den modernen Klassikern und deren Nachfolgern der frühen Nachkriegsjahre. „Wir haben seit vielen Jahren ein sehr enges, freundschaftliches Verhältnis zum Museum Ludwig“, so Kurt von Storch. „Ein öffentliches Museum hat den Auftrag, die Zeit abzubilden, und der Etat ist dann so, wie er ist. Man kann vielleicht eine oder zwei Arbeiten eines Künstlers erwerben. Aber man hat nicht die Freiheit zu sagen: Ich entscheide mich für ein halbes Dutzend Künstler und gehe da richtig in die Tiefe. Das ist der Frieden, den man sich als privater Sammler bewahren kann.“

Die künstlerische Leitung der künftigen Storch Collection wird Dorothee von Storch übernehmen. Sie will ein vollwertiges Museum leiten, mit Wechselausstellungen und Gastkuratoren, ein offenes Haus, das durch Vortragsreihen, Themenabende und etwa Führungen für Kinder zusätzlich belebt wird. „Wir stellen uns eine Art Dreiklang vor“, sagt sie. „Einmal die permanente Sammlung. Wir möchten Räume schaffen, die immer da sind. Wenn man dorthin kommt, weiß man, dass man bestimmte Werke immer wieder sehen kann. Dann gibt es die temporäre Sammlung: Räume, die in unterschiedlichen Zeitabständen neu eingerichtet werden, um andere Blickachsen zu finden, neue Sichtweisen auf die Werke zu eröffnen. Und schließlich wird es eine eigene Ausstellungsfläche für Wechselausstellungen geben, zu aktuellen Themen, zu einzelnen Künstlern, in Kooperation mit anderen Museen oder Sammlungen.“

In Deutschland gehört die Kölner Storch Collection zu den wenigen privaten Sammlungen zeitgenössischer Kunst von internationalem Rang, vergleichbar mit Boros in Berlin, Stoschek in Düsseldorf oder Goetz in München. Und sie bietet eine gesunde Mischung aus potenziellen Publikumslieblingen und Werkgruppen, für die Spezialisten jeden Umweg machen. Jetzt muss sie nur noch aus ihrem Lagerhallendasein befreit werden – am besten in einem Museum in Köln am Rhein.