Keine Angst vor großen Namen, denn Kieran Joel kann Klassik. Nach „Don Quichote“, „Moby Dick“, „Amphitryon“ oder „Romeo und Julia“ rückt der Hausregisseur des Theaters im Bauturm nun dem deutschen Bühnenklassiker schlechthin zu Leibe. Und wäre der Faust 1 nicht schon Herausforderung genug, packt er in seine knapp zweistündige Solo-Performance noch den zweiten Teil von Goethes wichtigstem Theaterstück drauf.

Kein Wunder, dass bei diesem ambitionierten oder eher aberwitzigen Unterfangen die Bühne im Bauturm aussieht, als ob ein Forscher angesichts der schieren Menge des Materials zu verzweifeln droht. Auf und rund um einen großen Schreibtisch häufen sich hier Papierstapel und Bücher, hängen Zettel an den Wänden, während andere zerknüllt, beim Wurf in den Papierkorb auf dem Boden gelandet sind. Mitten im kreativen Chaos erscheint Kieran Joel, um dem Publikum von seiner eigenen ganz persönlichen Odyssee im Faust‑1-und-2-Universum zu berichten, die auch, wie beim berühmten Griechen, zehn Jahre gedauert hat, bis sie ihn nun zu dieser Aufführung geführt hat.

Eine ungemein unterhaltsame Chronik des angekündigten Scheiterns

Dabei erinnert der Performer an Joseph Conrads Seemann Marlow, der versucht, einem Publikum die wahnwitzigen Umstände seiner Reise ins Herz der Finsternis nahezubringen. Um das Chaos zu bändigen, gliedert Joel die Dekade der Arbeit am Textkonvolut in sieben Phasen. Die Zahl wiederum weckt Assoziationen an den Schöpfungsmythos oder wird der Zuschauer hier Zeuge jenes Teufelspaktes, den Faust mit Mephistopheles eingeht? „Es irrt der Mensch, solang er strebt“, heißt es in „Faust 1“. Bei Kieran Joel wird daraus eine ungemein unterhaltsame Chronik des angekündigten Scheiterns. Wie bei einer Mockumentary werden fiktive Ereignisse im Stile einer echten Dokumentation präsentiert, wenn sich Kieran Joel in der filmischen Präsentation seiner Kindheit über den Genius lustig macht, der im Studium der großen Werke nach Sinn und Vervollkommnung sucht.

Wie elegant hier Goethes Texte in die Gegenwart geholt werden, zeigt sich beispielsweise in einer eingeschobenen Anekdote über Joels angebliche Karriere bei dem hippen Fast-Food-Franchise von „Five Guys“. Anhand von überspitzten Marketingstrategien, die auf Kinder als schwächstes Glied in der Konsumkette abzielen, wird hier die Einführung des Papiergeldes aus „Faust 2“ auf den heutigen Turbo-Kapitalismus übertragen. Das ist ebenso klug wie komisch und bringt Goethes frühe Einsichten über die Fallstricke, die das „grenzenlose Streben“ beinhaltet, auf den Punkt. Wie bei Kieran Joel gewohnt, darf auch bei dieser Inszenierung auf der Meta-Ebene die Beschäftigung und Reflexion über das Theater im Allgemeinen und die eigene Regietätigkeit im Besonderen nicht fehlen.

Hier wird in einer stürmischen Suada mit dem zaudernden Theaterbetrieb abgerechnet, dessen Streben nach Relevanz eher wie ein ängstliches Anbiedern an aktuelle Evaluierungskriterien daherkommt. Was das Publikum an diesem Abend geboten bekommt, ist stattdessen eine obsessive Liebeserklärung an die ureigene poetische Kraft des Theaters. Dafür gab es bei der Premiere zum Dank Standing Ovations.

Nächste Termine: 12., 17.11.; 7., 8.12. , jeweils 20 Uhr, Theater im Bauturm,