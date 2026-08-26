Selten waren die USA zuletzt so vereint wie in der Trauer um Dolly Parton – im Alter von 80 Jahren ist der Countrystar gestorben.
Trauer um Dolly PartonDie Größte von allen
Von Anne Burgmer
6 min
Zum ersten Mal hörte Dolly Parton Whitney Houstons Version ihres Hits „I Will Always Love You“, als sie im Auto auf dem Heimweg nach Brentwood in Tennessee saß. Sie habe gewusst, dass er für den Liebesfilm „Bodyguard“ neu eingespielt werden sollte, erzählte sie in vielen Interviews, aber was daraus geworden war, war ihr neu. Zunächst hörte sie nur das a cappella gesungene „If I Should Stay …“, das ihr vage bekannt vorkam.
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