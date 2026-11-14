„Widerliche Pointe“TV-Witz über toten Kreml-Botschafter sorgt für Zorn in Russland

Der amerikanische Late-Night-Moderator Seth Meyers hat mit einem Witz über den gestorbenen russischen Botschafter in den USA für diplomatische Verstimmung gesorgt. Die russische Botschaft in Washington reagierte am Freitag mit scharfen Worten auf eine Passage aus Meyers Sendung beim US-Sender NBC.

Dort hatte Meyers am Donnerstag über den russischen Botschafter in den USA, Alexander Dartschijew, gesprochen, der am Mittwoch gestorben war. Das russische Außenministerium hatte mitgeteilt, der Diplomat sei in Moskau an einer chronischen Krankheit gestorben.

Seth Meyers scherzt über toten Kreml-Botschafter

Meyers, der regelmäßig auch US-Präsident Donald Trump ins Visier nimmt, sagte dazu in seiner Sendung mit übertriebenem russischem Akzent: „Ein Sprecher sagte: Ja, er hat eine schlimme Form der Schwerkraft bekommen.“ Auf dem Bildschirm hinter ihm war ein offenes Fenster in einem Wolkenkratzer zu sehen.

Das Publikum lachte jedoch nur verhalten über den Scherz, woraufhin Meyers mit den weiterhin mit russischem Akzent vorgetragenen Worten reagierte: „Ihr mögt diesen Witz nicht. Ich werde eure Namen aufschreiben.“

Zahlreiche ungeklärte Todesfälle in Russland

Die Anspielung dürfte sich auf eine Reihe ungeklärter Todesfälle prominenter Russen beziehen, etwa auf den Tod des Lukoil-Chefs Rawil Maganow im Jahr 2022, der aus einem Krankenhausfenster in Moskau gestürzt war. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind nach Angaben des US‑Portals „The Daily Beast“ mehr als 40 prominente russische Persönlichkeiten unerwartet gestorben.

Die russische Botschaft in den USA bezeichnete den Witz am Freitag auf der Plattform X indes als „widerliche ‚Pointe‘“. Dartschijew habe sein Leben dem Ausbau der russisch-amerikanischen Beziehungen gewidmet. Derartige Scherze seien „unwürdig für jeden mit auch nur einem Funken Anstand und Menschlichkeit“, hieß es weiter von den russischen Diplomaten. Selbst Meyers Publikum habe den Witz „peinlich und unlustig“ gefunden, hieß es weiter.

Russische Botschaft verlangt „Anstand“ – und erntet Kritik

Der Beitrag der Botschaft bekam in dem sozialen Netzwerk jedoch auch schnell Gegenwind. „Die Leute würden eure empörte Entrüstung wohl etwas überzeugender finden, wenn eure Regierung nicht jeden Tag Kriegsverbrechen begehen würde“, kommentierte etwa der amerikanische Politikwissenschaftler Branislav Slantchev den Beitrag.

Der nun gestorbene Dartschijew war unterdessen erst 2025 zum Botschafter in den USA ernannt worden, nachdem er von 2014 bis 2021 die russische Botschaft in Kanada geleitet hatte. Das russische Außenministerium würdigte ihn als „herausragenden Diplomaten“ und „Experten für die USA“. (das)