Überraschung in Lwiw Hollywoodstar Angelina Jolie besucht Geflüchtete in der Ukraine

Lwiw – Hollywood-Schauspielerin Angelina Jolie ist am Samstag überraschend in der Ukraine gesichtet worden, das geht aus entsprechenden Videos bei Twitter hervor. Wie die ukrainische Zeitung „The Kyiv Independent“ berichtet, wurde die Schauspielerin in einem Cafè in der westukrainischen Stadt Lwiw gesehen. Später am Tag besuchte Jolie dann offenbar den Hauptbahnhof der Stadt und traf dort Geflüchtete, die aus anderen Landesteilen nach Lwiw geflohen waren.



Die Journalistin Maja Pidhorodezka hatte zunächst auf Facebook ein entsprechendes Video geteilt und dazu kommentiert: „Nichts Besonderes. Einfach Lemberg. Ich wollte nur einen Kaffee trinken. Nur Angelina Jolie.“ Die Journalistin fügte hinzu: „Die Ukraine wird einfach von der ganzen Welt unterstützt.“ Ein Foto des Besuchs am Hauptbahnhof veröffentlichte „The Kyiv Independent“ am späten Samstagnachmittag.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jolie habe unter anderem in einem Krankenhaus Kinder besucht, die vor rund drei Wochen bei einem Raketenangriff auf den Bahnhof im ostukrainischen Kramatorsk verletzt wurden, bestätigte die Verwaltung des Gebiets Lwiw am Samstagabend dann schließlich. Fotos zeigen, wie die 46-Jährige Kinder in den Arm nimmt und Selfies mit medizinischem Personal macht.



Das könnte Sie auch interessieren:

Trotz russischer Invasion Anzeige Sean Penn dreht Kriegs-Dokumentation in Kiew

„Zynismus pur“ Anzeige 100.000 unterzeichnen Brief an Scholz – viel Kritik an Promi-Aktion von David Schmitz

Newsblog Anzeige Ukrainische Truppen befreien Stadt im Süden unter Beifall

Die Schauspielerin setzte sich in der Vergangenheit bereits in ihrer Rolle als Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen für Geflüchtete ein und zeigte auch sonst immer wieder humanitäres Engagement. Der erste Hollywoodstar im Kriegsgebiet ist Jolie unterdessen nicht. Schauspiel-Kollege Sean Penn war im Februar bereits in der Ukraine vor Ort, um eine Dokumentation über die Geschehnisse zu drehen. Anfang März verließ der Schauspieler das Land wieder. (das/dpa)