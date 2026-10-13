Die politischen Beben der letzten Wochen geben Anlass für einen Blick zurück. Nicht weit in die Vergangenheit, nur in den Sommer 2025, als die Union in Umfragen bei 28 Prozent lag und die AfD bei 23,5 Prozent. Damals legte Beatrix von Storch in der AfD-Bundestagsfraktion ein internes Strategiepapier vor mit dem Titel „Deutschland politisch gestalten – Das Ende der Brandmauer und der Weg in die Regierungsverantwortung“.