10.000 Bienen tot Unbekannte verbrennen in Neuss komplettes Bienenvolk

Neuss – Unbekannte haben in Neuss einen Bienenkasten in Brand gesetzt und dabei ein Bienenvolk mit rund 10.000 Tieren zerstört. Einer der beiden hölzernen Kästen auf einer Wiese nahe der Erft – an einem Feldweg zwischen der B 477 und der Ortslage Helpenstein – sei verbrannt worden, der andere wurde umgestoßen, berichtete eine Polizeisprecherin am Mittwoch.

Der 65 Jahre alte Hobbyimker erstattete Anzeige. Die Polizei suchte nach Zeugen und Spaziergängern, die den Vorfall, der sich zwischen vergangenem Freitag und Dienstag ereignet haben soll, beobachtet haben. Hinweise können unter Telefon 02131 300-0 gegeben werden.