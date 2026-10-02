30 Jahre „Kommissar Rex“Was wurde aus Tobias Moretti, Gedeon Burkhard und Co.?

Die österreichische Krimiserie „Kommissar Rex“ zählte in den 1990er Jahren zu den beliebtesten TV-Formaten. Insgesamt entstanden zehn Staffeln, später folgten zwei Neuauflagen. Laut Medienberichten planen Sat.1 und der ORF nun für 2026 eine weitere Fortsetzung der international erfolgreichen Reihe.

„Kommissar Rex“ war mit teils über zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nicht nur im deutschsprachigen Raum ein Quotenhit – die Geschichten um den klugen Schäferhund wurden weltweit zum Erfolg. Die Serie lief in mehr als 40 Ländern, darunter Großbritannien, Frankreich, Chile, Russland und der Iran. Die Schauspielerinnen und Schauspieler, die einst an der Seite von Rex ermittelten, haben seither ganz unterschiedliche Wege eingeschlagen.

Tobias Moretti als Richard Moser (Staffeln 1 bis 4)

Tobias Moretti verkörperte von 1994 bis 1998 den Kriminalinspektor Richard Moser. Nach seinem Ausstieg aus der Serie – er starb den Serientod – etablierte er sich als vielseitiger Schauspieler in Film, Fernsehen und Theater. Er spielte in Produktionen wie „Jud Süß“, „Das finstere Tal“ (2014) oder „Ein verborgenes Leben“ (2019) und gehört nach wie vor zu den gefragtesten Charakterdarstellern Österreichs. Am Theater spielte er viele bedeutende Rollen in Stücken von Goethe über Shakespeare bis hin zu Schnitzler oder Tschechow.

Tobias Moretti und seine Schauspiel-Kollegin Veronica Ferres bei einem Filmfest 2026. (Archivbild) Copyright: IMAGO/Spöttel Picture

Für seine Leistungen erhielt der 67-Jährige zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Deutschen Fernsehpreis, den Grimme-Preis oder die Romy. Moretti ist seit 1997 mit der Oboistin Julia Moretti verheiratet; das Paar hat drei Kinder. Zwei davon, Antonia und Lenz, sind ebenfalls Schauspieler geworden. Gemeinsam bewirtschaften sie einen 400 Jahre alten Bauernhof in Tirol, Österreich.

Gedeon Burkhard als Alexander Brandtner (Staffeln 4 bis 7)

Nach dem Serientod von Tobias Moretti übernahm Frauenschwarm Gedeon Burkhard von 1998 bis 2001 die Rolle des Kriminalinspektors Alexander Brandtner. Der Schauspieler war bereits aus Filmen wie „Kleine Haie“ oder „Abgeschminkt“ bekannt. Der heute 57-Jährige spielte in vier Staffeln mit, sein Ausstieg wurde in der Serie seltsamerweise nie thematisiert. Nach „Kommissar Rex“ machte Burkhard eine bemerkenswert vielseitige Karriere.

Neben internationalen Produktionen wie Quentin Tarantinos „Inglourious Basterds“ (2009) und Serien wie „Alarm für Cobra 11“ oder „Blutige Anfänger“ (2020) stand Gedeon Burkhard 2023 für den Kinofilm „Die drei ??? – Erbe des Drachen“ vor der Kamera. Mittlerweile umfasst seine Karriere über 80 Film- und Fernsehprojekte. Nach seiner Teilnahme am Reality-Format „Licht aus“ Ende 2024 wagt er im Oktober 2026 den Schritt ins Reality-TV und zieht in die 14. Staffel von „Promi Big Brother“ ein. Auch privat sorgt Burkhard für Schlagzeilen: Der Schauspieler lebt in Berlin mit zwei Frauen zusammen, mit denen er eine Dreierbeziehung führt. Mit den beiden Partnerinnen und seiner Mutter Elisabeth von Molo teilt er sich zudem eine Vierer-WG.

Gedeon Burkhard und sein vierbeiniger Kollege Rex mischten ab 1998 die Krimiserie auf. (Archivbild) Copyright: picture-alliance / dpa

Alexander Pschill als Marc Hoffmann (Staffeln 8 bis 10)

Ab der achten Staffel setzte Sat.1 neben „Kommissar Rex“ auf ein Duo. Alexander Pschill spielte von 2002 bis 2004 den Kriminalkommissar Marc Hoffmann an der Seite seiner Kollegin Elke Winkens. Zuvor war er unter anderem in zwei Staffeln der Serie „Julia – Eine ungewöhnliche Frau“ zu sehen. Im Jahr 2001 wurde er als „Shooting Star“ für seine Arbeit mit dem wichtigsten österreichischen Film- und Fernsehpreis, der Romy, ausgezeichnet.

Nach der Serie konzentrierte sich der heute 56-Jährige vor allen Dingen auf die Theaterarbeit und war in verschiedenen Bühnenproduktionen in Österreich tätig. Außerdem ist er Mitbegründer des Off-Theaters Bronski & Grünberg in Wien. Im Fernsehen erlebte er durch die Krimiserie „SOKO Linz“, wo er von 2022 bis 2025 als Gerichtsmediziner Dr. Richard „Richie“ Vitek zu sehen war, ein Comeback. Seit 2026 meldet er sich auch wieder regelmäßig auf Instagram mit neuen Fotos.

Elke Winkens als Niki Herzog (Staffeln 8 bis 10)

Neben Alexander Pschill sorgte Elke Winkens ab der achten Staffel für frischen Wind bei „Kommissar Rex“ und verkörperte von 2002 bis 2004 die Kriminalinspektorin Niki Herzog. Kuriose Randnotiz dabei war, dass erfahrene Zuschauer der Serie sie bereits im Jahr zuvor in einer Gastrolle gesehen hatten – das war auch bei Alexander Pschill und Gedeon Burkhard der Fall.

Martin Weinek, Elke Winkens und Alexander Pschill bildeten ein Team in „Kommissar Rex“. (Archivbild) Copyright: imago/SKATA

Vor und nach „Kommissar Rex“ war die heute 56-jährige Elke Winkens in rund 50 Produktionen zu sehen, darunter von 2018 bis 2019 in „Sturm der Liebe“. Für ihre Rolle im Kinofilm „How to Be Normal“ wurde sie im Juni 2026 mit dem Österreichischen Filmpreis als Beste weibliche Nebenrolle ausgezeichnet.

Neben der Schauspielerei arbeitet sie als Moderatorin, Kabarettistin sowie am Theater und war 2020 Teil des Rateteams von „The Masked Singer Austria“. Auf Instagram hält sie ihre Fans über ihre Karriere und ihr Privatleben auf dem Laufenden, wo sie auch Einblicke in den Alltag mit ihrem Ehemann, dem Wiener Rechtsanwalt Bert Ortner, gibt.

Gerhard Zemann als Dr. Leo Graf (Staffeln 1 bis 10)

Gerhard Zemann war als Dr. Leo Graf (rechts) ein Urgestein von „Kommissar Rex“. (Archivbild) Copyright: imago images / United Archives

Gerhard Zemann, den man auch aus Serienklassikern wie „Monaco Franze“ kannte, verkörperte in der Fernsehserie „Kommissar Rex“ den Gerichtsmediziner Dr. Leo Graf und war in 118 Folgen zu sehen. Er war der einzige Schauspieler, der in allen zehn Staffeln der Originalserie mitwirkte. Zemann war auch Gründer des Salzburger Politkabaretts „Die Grenzgänger“ und spielte in einigen Theaterstücken. Er starb am 14. April 2010 im Alter von 70 Jahren an einem Herzinfarkt und wurde auf dem Salzburger Kommunalfriedhof beigesetzt.

Die Schäferhunde von „Kommissar Rex“

Kaspar Capparoni übernahm ab 2007 die Rolle des Commissario Lorenzo Fabbri für die italienisch-österreichische Neuauflage der Fernsehserie. (Archivbild) Copyright: picture alliance / dpa

Die Hunde, die in der beliebten Fernsehserie „Kommissar Rex“ mitspielten, waren Deutsche Schäferhunde, die im Laufe der Jahre zu wahren Fernsehstars wurden. Der erste Hund, der die Rolle des Rex spielte, war B.J., der von 1993 bis 2000 im Einsatz war. Ihm folgte Rhett, der die Rolle von 2000 bis 2004 spielte. In den späteren Produktionen spielten ab 2007 vier weitere Schäferhunde die Rolle des Rex: Henry, Nick, Aki und Tokyo. Diese Hunde wurden jeweils für kürzere Zeiträume eingesetzt und wechselten sich ab, je nachdem, welche Fähigkeiten für die jeweilige Szene benötigt wurden.

Die ersten drei Hunde, B.J., Rhett und Henry, wurden von der amerikanischen Tiertrainerin Teresa Ann Miller ausgebildet, die für ihre Arbeit mit Filmhunden bekannt ist. Nach ihrem Einsatz in der Serie lebten die Hunde bei Miller in Kalifornien, wo sie auch ihren Lebensabend verbrachten. Über das weitere Schicksal von Nick, Aki und Tokyo nach der Serie ist nichts bekannt.