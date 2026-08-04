Wie die „Times of India“ berichtet, sind bei schweren Turbulenzen während des Flugs einer Air-India-Maschine von Phuket nach New Delhi am Dienstagmorgen mehrere Insassen verletzt worden. Der Airbus A320 befand sich bereits im Anflug auf die indische Hauptstadt, als es zu dem Zwischenfall kam.

Der Airbus A320 mit der Flugnummer AI2379 war mit 134 Passagieren an Bord unterwegs, als die Maschine nach bisherigen Berichten plötzlich an Höhe verlor. Dabei wurden mindestens zehn Passagiere sowie zwei Mitglieder der Kabinenbesatzung verletzt.

Air India: Airbus A320 gerät in schwere Turbulenzen – Passagiere und Crew verletzt

Die Fluggesellschaft erklärte, dass die Crew die Situation nach dem Zwischenfall bewältigen konnte und der Flug anschließend fortgesetzt wurde. Die Maschine landete kurz nach 11 Uhr Ortszeit sicher auf dem Indira Gandhi International Airport in New Delhi.

Nach der Landung wurden die betroffenen Personen von Rettungskräften in Empfang genommen. Insgesamt zwölf Menschen wurden zur Untersuchung und weiteren medizinischen Versorgung in das Medanta Medical Centre am Flughafen gebracht.

Der indische Nachrichtensender „Times Now“ berichtet zudem in einem Instagram-Video von Schäden an der Kabinenverkleidung, die durch die Turbulenzen entstanden sein könnten. Eine offizielle Bestätigung dafür liegt bislang nicht vor.

Zwölf Verletzte nach Höhenverlust bei Flug AI2379

Nach Angaben von Air India handelt es sich bei den Verletzungen nach bisherigem Kenntnisstand überwiegend um leichte Fälle. Genauere Informationen zum Zustand der Betroffenen wurden zunächst nicht veröffentlicht.

Der Vorfall ereignete sich während einer sensiblen Phase des Flugs: Beim Anflug und Sinkflug bereiten sich Passagiere und Crew bereits auf die Landung vor. Unerwartete Turbulenzen können in dieser Phase zu starken Bewegungen der Maschine führen.

Behörden prüfen Ursache für Turbulenzen

Air India kündigte an, den Zwischenfall gemeinsam mit den zuständigen Luftfahrtbehörden zu untersuchen. Dabei sollen die genauen Wetterbedingungen sowie die Umstände während des Flugs geprüft werden.

Ein Sprecher der Fluggesellschaft betonte, dass die Sicherheit und das Wohlergehen der Passagiere sowie der Crew oberste Priorität hätten. Die Airline arbeite mit den Behörden zusammen, um die Ursachen für die Turbulenzen und den Ablauf des Vorfalls zu klären. (jag)