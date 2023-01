Eine Person kocht sich Nudeln in einem Kochtopf. (Symbolbild)

Stimpfach – Beim Anbraten einer Scheibe Leberkäse ist ein Einbrecher in einem fremden Haus in Baden-Württemberg auf frischer Tat ertappt worden.

Der Mann hatte sich Mittwochabend über ein Fenster im Untergeschoss Zutritt zu dem Wohnhaus in Stimpfach verschafft und danach regelrecht häuslich in einem Zimmer eingerichtet, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Einbrecher nimmt Dusche und brät Leberkäse

Er richtete demnach zunächst einen Schlafplatz her, nahm eine Dusche und lief dann ins Erdgeschoss in die Küche. Dort habe er schließlich die Scheibe Leberkäse aus dem Kühlschrank geholt, um sich etwas zu Essen zu machen.

Durch die Geräusche seien zwei Bewohner, die im Erdgeschoss schliefen, wach geworden.

Der hungrige Einbrecher flüchtete durch die Haustür. Eine Fahndung nach dem etwa 35 Jahre alten Mann blieb zunächst erfolglos. Ein Polizeisprecher sprach von einem skurrilen Fall. (dpa)