Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) macht Urlaub in Süditalien, wird dabei oft fotografiert und sorgt damit für Aufsehen in den sozialen Netzwerken. Bei ihren Stationen in Neapel und Salerno wird die frühere Bundeskanzlerin immer wieder erkannt und abgelichtet. Die Fotos zeigen Merkel abseits politischer Termine – und im Freizeitlook.

Die 72-Jährige besuchte in Neapel unter anderem das Archäologische Nationalmuseum. Das Museum veröffentlichte ein Foto seines prominenten Gastes und schrieb von einem „willkommenen Wiedersehen“. Merkel habe sich besonders für archäologische Fundstücke aus den Vesuv-Städten interessiert.

Auch ein Besuch in der „Ba-Bar Monte Echia“ wurde bekannt. Auf einem Foto, das das Lokal veröffentlichte, ist Merkel mit einem großen lilafarbenen Schal zu sehen.

Angela Merkel posiert im Italien-Urlaub für Fotos

Die Betreiber würdigten die frühere Kanzlerin und hoben ihre Migrationspolitik von 2015 hervor. Merkel hatte ihre damalige Entscheidung auch Jahre später verteidigt, obwohl sie in der eigenen Partei stark kritisiert worden war.

„Angesichts der Not von über einer Million Menschen, die vor dem Krieg in Syrien flohen, hat sie, anstatt wegzuschauen oder Barrieren zu errichten, ihre Arme ausgebreitet“, hieß es im Text zu dem Foto auf dem Instagram-Profil der Bar. „Mit drei Worten, die Geschichte geschrieben haben – ‚Wir schaffen das‘ – hat sie ganz Europa daran erinnert, dass Menschlichkeit vor jeder Grenze steht.“

Angela Merkels Urlaubslook sorgt für Aufsehen

In Salerno besuchte Merkel dann den Botanischen Garten Giardino della Minerva. Auch dort entstand ein Foto, das von dem Botanischen Garten in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde und auf dem Merkel lächelnd neben einem Mann zu sehen ist.

In den sozialen Netzwerken bekommen derweil vor allem Merkels Outfits große Aufmerksamkeit – und einiges Lob für die legere Urlaubskleidung der Altkanzlerin. Merkel trage ein „absolut mausiges Outfit“, kommentierte eine Nutzerin etwa. „Ich vermisse sie.“ Eine andere Nutzerin befand mit Blick auf den früheren Spitznamen Merkels: „Mutti sieht so süß aus.“ Auch als „entspannt“ wurde der Look der Altkanzlerin immer wieder bezeichnet. (das)