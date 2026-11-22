Zwei Wochen sind vergangen, seit die Leiche der 13-jährigen Lisa in einem leerstehenden Haus in Brandenburg gefunden worden ist. Bei einer Trauerfeier in Berlin-Marzahn haben mehrere hundert Menschen ihrer gedacht und Abschied von der Schülerin genommen.

Trauerfeier für Lisa in Berlin-Marzahn

Die Trauerzeremonie im Trauerhaus eines Beerdigungsinstituts in Marzahn war nicht öffentlich. Das Unternehmen richtet nach eigenen Angaben seit vielen Jahren regelmäßig Trauerfeiern in der vietnamesischen Community aus.

Viele Trauergäste brachten Blumen mit. Eine Frau hielt ein Kissen mit einem aufgedruckten Porträt von Lisa in den Händen. Eine andere erklärte ihrem Sohn auf die Frage, was die Menschen dort machten: „Die verabschieden sich.“ Auch zufällig vorbeikommende Passanten blieben stehen und hielten inne.

Trauer ohne Zwischenfälle

Nach Angaben der Berliner Polizei kamen im Verlauf des Vormittags insgesamt rund 500 Menschen, die aber nicht zeitgleich in das Trauerhaus gehen konnten. Die Polizei war mit 60 Einsatzkräften vor Ort. Zwischenfälle habe es nicht gegeben, sagte eine Sprecherin. „Keine Störer, keine Zwischenrufe.“

In Berlin-Marzahn liegen zahlreiche Blumen und Kerzen am Gedenkort für die 13-jährige Lisa, die mutmaßlich von einem jungen Mann getötet wurde. Copyright: Sebastian Jablonski/dpa

Vor einer Woche hatten außerdem Dutzende Menschen in der Dorfkirche von Altglietzen nordöstlich von Berlin um das Mädchen mit vietnamesischen Wurzeln getrauert. In dem Ortsteil von Bad Freienwalde war die Leiche von Lisa am 8. November in einem leerstehenden Haus gefunden worden.

Todesursache ist weiter unklar

Der mutmaßliche Täter wurde dort schwer verletzt gefasst. Der 22-jährige Deutsche starb später laut Staatsanwaltschaft Berlin an den Folgen einer Kopfschussverletzung, die er sich selbst zugefügt hatte.

Auch nach der Obduktion der Leiche von Lisa ist unklar, wie sie ums Leben gekommen ist. Die Staatsanwaltschaft hat deswegen weitere Untersuchungen angeordnet. Wann diese vorliegen, ist noch offen. Unterdessen gehen die Ermittler unter anderem mehr als 200 Hinweisen nach, die bei der Polizei nach dem Verschwinden der Schülerin eingingen.

Lisa war am 3. November in Berlin-Marzahn verschwunden. Die Polizei suchte schließlich mit Hunderten Beamten, Spürhunden, einem Hubschrauber und einer Unterwasserdrohne nach ihr. Letztlich führte ein Hinweis wegen Hausfriedensbruchs am Sonntag (22. November) zu dem leerstehenden Haus in Brandenburg. (dpa/red)