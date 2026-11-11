Der mutmaßliche Täter im Fall der getöteten 13-jährigen Lisa aus Berlin war bereits wegen Verkehrsdelikten und Körperverletzung vorbestraft. Der 22-jährige Mann wurde im Oktober vom Amtsgericht Passau zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt, wie die Staatsanwaltschaft Passau in Bayern mitteilte. Diese Verurteilung kannte die Berliner Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben nicht, da sie noch nicht im Bundeszentralregister hinterlegt gewesen sei.

Außerdem wurde er vom 5. November 2025 bis Mitte Januar 2026 wegen des Verdachts einer psychischen Erkrankung vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Verdachtsdiagnose bestätigte sich nicht, daher konnte er die Klinik verlassen. Am 4. November 2025 war der Mann der Polizei in Bayern wegen Fahrens mit gestohlenen Nummernschildern aufgefallen. Er war mit einem Auto mit Wohnwagen unterwegs und versuchte, vor der Kontrolle zu fliehen.

Auf dem Handy des Mannes entdeckte die Polizei damals Darstellungen missbrauchter Kinder, teilte die Staatsanwaltschaft Passau mit. Diese Ermittlungen übernahm die Staatsanwaltschaft Berlin, weil er dort wohnte.

Wie kam Lisa nach Brandenburg? Mögliches Tatfahrzeug gefunden

Die Ermittler untersuchen nun ein mögliches Tatfahrzeug. Dieses sei sichergestellt worden und werde kriminaltechnisch begutachtet, hieß es am Abend in einer Mitteilung der Berliner Staatsanwaltschaft. „Die konkreten Umstände der Auffindung des Fahrzeuges sowie dieses selbst und eines möglichen Bezuges zur Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.“

Noch ist unklar, wie der mutmaßliche Täter aus Berlin mit seinem Opfer nach Bad Freienwalde zu einem leerstehenden Haus im Nordosten Brandenburgs kam. Hier war Lisa am Sonntag gefunden worden.

Polizei steht vor dem leerstehenden Haus, in dem am 8. November die Leiche der 13-jährigen Schülerin Lisa aus Berlin-Marzahn entdeckt worden war. Copyright: Marco Porzig/dpa

Das Mädchen hatte die Wohnung seiner Familie am Dienstag vor einer Woche morgens gegen 7.15 Uhr verlassen, um von einer Bushaltestelle in der Nähe zu ihrer Schule zu fahren. Letztlich führte ein Hinweis wegen Hausfriedensbruchs zu dem leerstehenden Haus.

Vietnamesische Gemeinschaft will Familie unterstützen

Unterdessen ist nahe dem Wohnhaus von Lisas Familie eine Trauerstätte entstanden. Mehr als hundert Kerzen und weiße Rosen wurden von Menschen auf den Gehweg im Berliner Marzahn gestellt und gelegt. Daneben sah man zahlreiche kleine Stofftiere. Bunte Zettel, kleine Basteleien und Briefe mit gemalten Bildern, auf denen in Kinderschrift „Für Lisa T.“ oder nur „Lisa“ stand, bedeckten die Blumen. Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer standen still an dem Ort.

Auch die vietnamesische Gemeinschaft meldete sich zur Unterstützung für die vietnamesisch-stämmige Familie von Lisa. Eine Delegation vietnamesischer Vereine in Deutschland wollte die Familie besuchen, wie ihr Dachverband mitteilte. Der Tod des Mädchens habe die gesamte vietnamesische Gemeinschaft in Deutschland tief erschüttert, hieß es in der Mitteilung. Der Verband rief dazu auf, die Familie in dieser schweren Zeit zu unterstützen.

Mutmaßlicher Täter weiterhin in Lebensgefahr

Der mutmaßliche Täter befinde sich weiterhin in einem kritischen Gesundheitszustand und werde auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Der 22-Jährige wollte sich erschießen, als die Polizei vor dem Haus in Brandenburg auftauchte, in dem er sich aufhielt und wo auch Lisas Leiche lag. Er soll lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten haben, wie es aus Polizeikreisen hieß. Ob er überlebt und jemals wieder gesund genug für einen Prozess sein wird, ist demnach völlig offen.

Polizei steht vor dem leerstehenden Haus, in dem am 8. November die Leiche der 13-jährigen Schülerin Lisa aus Berlin-Marzahn entdeckt worden war. Copyright: Marco Porzig/dpa

Der mutmaßliche Täter stammt aus Berlin und lebte im Stadtteil Marzahn in der Gegend des Wohnhauses des getöteten Mädchens. Die Polizei durchsuchte inzwischen seine Wohnung und beschlagnahmte Beweise, etwa Datenträger.

Bereits Ermittlungen wegen kinderpornografischer Inhalte

Der Mann kannte Lisa zuvor nicht, hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Allerdings laufen bereits seit Januar 2025 Ermittlungen gegen ihn in Berlin wegen des Kaufs und Besitzes kinderpornografischer Inhalte über eine sogenannte Darknet-Plattform im Internet.

Im März 2025 wurde die Wohnung des Mannes durchsucht. Dabei wurden Datenträger sichergestellt, die noch ausgewertet werden. Außerdem wurden mehr als 900 Dateien, also meist Fotos oder Filme, sichergestellt - entgegen vorheriger Angaben allerdings nicht in Berlin, sondern auf einem Mobiltelefon, das der Mann im November 2025 in Passau bei sich hatte, wie es von der Berliner Staatsanwaltschaft hieß. Das Handy sei bei einem Aufenthalt des Mannes in Bayern sichergestellt worden.

Nach dem gewaltsamen Tod der 13 Jahre alten Lisa aus Berlin haben Menschen zum Gedenken Kerzen und Blumen an einer Straßenecke in Marzahn abgelegt und aufgestellt. Copyright: Michel Winde/dpa

Warum die Staatsanwaltschaft Berlin keinen Haftbefehl gegen den Mann beantragt hat, erklärt sie so: Er sei damals nicht vorbestraft gewesen und habe einen festen Wohnsitz gehabt. „Auch der Haftgrund der Wiederholungsgefahr lag nicht vor, da dieser sich nur auf das gewerbs- oder bandenmäßige Handeltreiben bezieht und hierfür keine Anhaltspunkte vorlagen.“

Schutz der Persönlichkeitsrechte für Kinder besonders hoch

Wann, wo und wie das Mädchen getötet wurde, ist weiterhin unbekannt. Nach einer Obduktion wurden weitere Untersuchungen in Auftrag gegeben, so die Staatsanwaltschaft.

Ob überhaupt Details zu der Todesursache und möglicher Sexualdelikte mitgeteilt werden, ist unklar. In einem Alter von 13 Jahren ist ein Mensch auch juristisch noch ein Kind und der Schutz der Persönlichkeitsrechte ist besonders hoch - das gilt auch in diesem Fall und für konkrete Details der Tat. (dpa)