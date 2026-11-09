Der mutmaßlicher Entführer der 13-jährigen Lisa aus Berlin-Marzahn hat nach ersten Erkenntnissen vor derer Tötung keine Beziehung zu dem Mädchen gehabt. Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich um einen 22-jährigen Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit. Er ist der Justiz demnach bereits bekannt.

Der Mann wurde mit einer lebensgefährlichen Schussverletzung in dem Haus im Osten Brandenburgs gefunden, in dem am Sonntagnachmittag auch die Leiche des Mädchens entdeckt wurde. Der 22-Jährige soll versucht haben, sich mit einer Schusswaffe zu töten, als Polizisten das Haus kontrollierten. Er befindet sich laut Staatsanwaltschaft in einem kritischen Zustand und wird in einem Krankenhaus behandelt.

Mutmaßlicher Täter soll Haus in Bad Freienwalde gekannt haben

Der junge Mann soll das leer stehende Haus in Bad Freienwalde an der Grenze zu Polen gekannt haben. Das berichten „Welt“ und „Bild“. Die Eltern einer früheren Freundin sollen in der Nähe wohnen. Der Sender RTL berichtete, die Familie des Mädchens habe von einem Transporter gesprochen, der Lisa verfolgt habe. Auch vor dem Haus in Brandenburg soll ein Auto auffällig geparkt haben.

Polizei steht vor dem leer stehenden Haus, in dem am 8. November die Leiche der 13-jährigen Schülerin Lisa aus Berlin-Marzahn entdeckt worden war. Copyright: Marco Porzig/dpa

Möglicherweise brachte der Täter Lisa durch ein Waldstück von der Rückseite her zu dem Haus. Das Haus steht am Rand eines kleinen Wäldchens. Noch am Sonntagabend leuchtete die Polizei dort einen Weg aus und suchte.

Trauer in Berlin-Marzahn: „R.I.P. Lisa“

Am Wohnort des Mädchens ist unterdessen Trauer und Wut zu spüren. Weiße Rosen und rote Kerzen stehen auf dem Weg vor dem großen Plattenbau am östlichen Stadtrand Berlins. Auf einer Kerze ist ein Schriftzug zu lesen: „R.I.P. Lisa“ (Ruhe in Frieden).

Sie seien wütend und traurig, sagen zwei Frauen – eine Mutter und ihre erwachsene Tochter – am Vormittag in der Golliner Straße im Stadtteil Marzahn. Daher hätten sie weiße Rosen und Kerzen mitgebracht. Eine Enkelin sei vier Jahre mit Lisa zusammen in eine Kita gegangen, sagt die ältere der beiden Frauen. „Es ist erschreckend, dass es solche Menschen auf der Welt gibt, dafür haben wir gar keine Worte.“

Nach dem gewaltsamen Tod der 13 Jahre alten Lisa aus Berlin-Marzahn haben Menschen zum Gedenken Kerzen, Blumen und Kuscheltiere an einer Straßenecke in Marzahn abgelegt und aufgestellt. Copyright: Jens Kalaene/dpa

Schockiert reagierten auch die Mitschüler von Lisa. Das schulische Krisenteam sei bereits am frühen Sonntagabend aktiviert worden, berichtete ein Sprecher der Senatsschulverwaltung. Schulpsychologen waren seit Montagmorgen an der betroffenen Schule im Einsatz. Die Lehrer stimmten sich vor Unterrichtsbeginn ab.

Lisa auf Schulweg verschwunden

Die 13-Jährige hatte die Wohnung ihrer Familie am Dienstag in der vergangenen Woche gegen 7.15 Uhr verlassen, um von einer Haltestelle in der Nähe zu ihrer Schule zu fahren. Dort kam sie jedoch nicht an. Nach einem Medienbericht soll ihr Handy wenige Minuten nach ihrem Aufbruch abgeschaltet worden sein.

Am selben Tag veröffentlichte die Polizei eine Suchmeldung. Am Freitag begann die Mordkommission mit einer großangelegten Suche mit Hunderten Beamten in der Umgebung des Wohnortes. Auch Spürhunde, ein Hubschrauber und eine Unterwasserdrohne wurden eingesetzt. Ergebnisse gab es nicht.

„Es hat letztlich kein Hinweis an den Ort in Brandenburg geführt. Das war reiner Zufall, dass durch den Hausfriedensbruch das ans Tageslicht getreten ist“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Sonntagabend. Nach einem Zeitungsbericht hatte der Hausbesitzer einen Besichtigungstermin vereinbart, dabei eine aufgebrochene Tür festgestellt und die Polizei alarmiert.

Eine Mordkommission des Berliner Landeskriminalamtes (LKA) ermittelt weiter zu den Umständen der Entführung und der Tötung. (dpa/das)