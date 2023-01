Polizisten arbeiten nach der Tötung von Zivilisten in Butscha an der Identifizierung der Leichen.

Bochum – Eine Bestatterin aus Bochum spendet 500 Leichensäcke für die Ukraine. Aus einem Fernsehbeitrag habe sie erfahren, dass in ukrainischen Krankenhäusern Verstorbene in den Untergeschossen nur unter Decken lägen, sagte Caren Baesch dem Kölner Online-Portal domradio.de am Donnerstag. Angehörige könnten die Leichen so nicht abholen, um sie beizusetzen.



Die Leichensäcke - oder „Body Bags“ - schützten vor Seuchen und ersparten den traumatisierenden Anblick vieler Toter. Zudem könnten Verstorbene in den Hüllen leichter transportiert werden.



Leichensäcke aus Bochum sind künstlerisch gestaltet

Die „Body Bags“ werden der Bestatterin zufolge am Freitag zusammen mit Hilfsgütern wie Lebensmitteln und Schlafsäcken in die Ukraine gebracht. Jede Hülle sei mit einer Postkarte des Künstlers Ralf Knoblauch versehen, auf der in kyrillischen Buchstaben „Du hast Würde“ stehe.



„Wenn ich an die Zahlen des Wochenendes denke und an die Bilder von Butscha - bei dieser Vielzahl ziviler Opfer ist keine würdige Bestattung möglich“, sagte Baesch. Mit den „Body Bags“ und den Karten wolle sie „ein Zeichen des Mitgefühls“ setzen. (kna)