Ein 20-Jähriger soll einen Polizisten in Bottrop mit einer Schere verletzt haben. Eine Mordkommission ermittelt nun wegen versuchten Totschlags, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass der Verdächtige bei der Tat am Freitagnachmittag (13. November) mit einer zum Faustmesser präparierten Schere mehrfach gegen den Kopf und den Hals eines 23 Jahre alten Polizisten eingewirkt habe.

Die Beamten waren unter anderem wegen Belästigungen ausgerückt, wie es in der Mitteilung hieß. Während des Einsatzes habe der 20-Jährige Widerstand geleistet und den Beamten so verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Lebensgefahr habe keine bestanden. Den Polizisten sei es schließlich gelungen, den 20-Jährigen zu fixieren und festzunehmen. Er sei noch am Samstag in Untersuchungshaft geschickt worden. (dpa)