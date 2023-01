Los Angeles – Cameron Diaz feiert nach achtjähriger Pause ihr Comeback auf der großen Leinwand. In einem Interview verriet die Hollywood-Schauspielerin nun, warum sie sich aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hatte.

Mit Filmen wie „Die Maske“, „3 Engel für Charlie“ und „Verrückt nach Mary“ schaffte Diaz ihren Durchbruch. Besonders um die Jahrtausendwende gehörte die US-Amerikanerin zu den gefragtesten Schauspielerinnen weltweit. Nach ihrer Rolle in dem Film „Annie“ im Jahr 2014 wurde es ruhig um sie. Diaz kehrte der Filmbranche den Rücken zu und nahm keine Angebote mehr an.

Cameron Diaz feiert Comeback an Seite von Oscarpreisträger Jamie Foxx

Im Juni verkündete dann Oscarpreisträger Jamie Foxx, dass die 49-Jährige an seiner Seite ihr Comeback auf der Leinwand feiert. Gemeinsam werden die beiden für den Netflix-Film „Back in Action“ vor der Kamera stehen.

Die Hollywood-Stars Jamie Foxx (l) und Cameron Diaz stehen bei einem Fototermin zum Film 'Annie' nebeneinander. Copyright: dpa

Es wird der dritte Film sein, indem Foxx und Diaz gemeinsam vor der Kamera stehen. Wann der Film auf Netflix zu sehen wird, ist derzeit noch unklar.

In der TV-Sendung „CBS Mornings“ erklärte die Kalifornierin nun warum es so lange ruhig um sie war. Sie brauchte etwas Abstand. „Wenn du etwas tust, das du kennst und gut gemacht hast, und du weißt, wie es funktioniert, und das für so lange Zeit dein ganzes Leben in Anspruch genommen hat, ist es eine schöne Sache, zu sagen: 'Weißt du was? Lass mich einfach mal einen Schritt zurücktreten und einen Blick darauf werfen, wie das Gesamtbild für mich aussieht'“, erklärte Sie.

Cameron Diaz wurde 2019 Mutter und brachte Weinmarke „Avaline“ heraus

2019 bekam sie gemeinsam mit ihrem Mann Benji Madden eine Tochter. Außerdem brachte sie ihre eigene Weinmarke namens „Avaline“ heraus. Diaz sprach über veränderte Prioritäten: „Jeder hat nur einhundert Prozent und man muss sich immer überlegen, wie man die aufteilt, um sie auf alle Bereiche des Lebens zu verteilen, die wichtig sind.“

Trotzdem habe sie die Schauspielerei in den Jahren vermisst. Sie bezeichnete das Schaffen von Filmen als „eine besondere Herausforderung“. Sie habe es immer genossen und Spaß gehabt, daran teilhaben zu können. (ph)