Elon Musk und Tesla haben den neuen Roadster mit einer atemberaubenden Live-Vorführung vorgestellt: Bei der Enthüllung des Prototypens in Texas hat Tesla am Donnerstag (15. Oktober) eine Vorführung gezeigt, die klassische Auto-Präsentationen bei Weitem übertrifft.

Der neue Roadstar von Tesla fuhr eine hohe, rückwärts gekrümmte Rampe hinauf, blieb oben kopfüber an der senkrechten Fläche haften und startete anschließend zu einem kurzen, kontrollierten Flug. Das gab es in der Form noch nie.

Setzt zur Landung an: Der Prototyp des neuen Tesla-Roadsters. Copyright: AFP

Tesla Roadster mit Raumfahrt-Technik: Spektakuläre Live-Demo in Texas

Möglich gemacht wurde das spektakuläre Manöver durch ein leistungsstarkes Saugsystem, das den Wagen an der Rampe festhielt. Für den Flug und die sichere Landung kamen Kaltgas-Thruster zum Einsatz, eine Technik, die auf Entwicklungen von SpaceX zurückgeht. Das Auto drehte sich in der Luft und setzte weich auf.

Es folgten weitere Stunts: Der Roadster übersprang mehrere parkende Fahrzeuge und vollführte aus dem Stand einen Salto, bevor er erneut schwebend landete. Tesla veröffentlichte dazu ein Video mit dem knappen Kommentar „Real life, baby“.

Das Unternehmen von Elon Musk unterstrich, dass es sich um echte Aufnahmen und keine Computeranimation handelte. Der reichste Mann der Welt erklärte nach der Vorführung, fliegende Autos seien Realität geworden.

Tesla zeigt Roadster mit Raumfahrt-Technik

Fachleute wiesen jedoch darauf hin, dass es sich um eine kontrollierte Demonstration auf einem Testgelände handelte und nicht um ein alltagstaugliches Flugauto für den Straßenverkehr.

Der nächste Roadster kann ab sofort reserviert werden. Für die Basisversion sind 5.000 Dollar Anzahlung fällig, weitere 45.000 Dollar müssen innerhalb von zehn Tagen gezahlt werden. Für die Version mit Saugsystem und Thrusters beträgt die Reservierungsgebühr 250.000 Dollar.

Mit der Kombination aus Elektromobilität und Raumfahrt-Know-how setzt Tesla erneut Maßstäbe und verschiebt die Grenzen dessen, was ein Auto können soll, ein Stück weiter. (mbr)