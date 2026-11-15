Als US-Verkehrsminister Sean Duffy am Samstag (14. November, Ortszeit) bei der live im Fernsehen übertragenen Konferenz das Podium betrat, war aus den Mikrofonen und Lautsprechern ein lautes, hallendes Brummen zu hören. „Check, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben“, sagte Duffy vor laufenden Kameras ins Mikrofon.

Der Minister trat einen Schritt zurück, blickte um sich und sagte dann: „Ich entschuldige mich“, Techniker versuchten eilig, die Mikrofone austauschten und Kabel anzupassen. Sekunden später ertönte jedoch ein schrilles Rückkopplungsgeräusch. „Das funktioniert nicht? Okay“, sagte Duffy sichtlich genervt. Mehrere US-Sender übertrugen die Technikpanne, die drei Minuten lang dauerte, live. Ein CNN-Journalist kommentierte: „Das ist wirklich peinlich.“

Duffy wandte sich gemeinsam mit dem Chef der US-Luftsicherheitsbehörde FAA, Bryan Bedford, sowie der Technologiebeauftragten der FAA, Rebecca Guy, an die Presse. Duffy und Bedford erläuterten bei der Konferenz unter anderem Probleme bei der Umstellung von veralteter Flugsicherungstechnik aus den 1970er- und 1980er-Jahren auf modernere Systeme.

Vierstündige Unterbrechung des Flugverkehrs

Die vierstündige Unterbrechung des Flugverkehrs am Freitag sei angeordnet worden, nachdem Wartungsarbeiten zur Umrüstung eines alten Kupferkabels auf ein Hochgeschwindigkeits-Glasfaserkabel „Probleme“ bei der Kommunikation mit Flugzeugen und mit den Radaren verursacht hätten, sagte Duffy. Bedford entschuldigte sich „aufrichtig“ bei den Reisenden für die Flugausfälle.

Hunderttausende Menschen saßen wegen der Streichungen an Flughäfen fest. Nachdem alle Starts in den USA am Freitag stundenlang gestoppt worden waren und 12.000 Flüge gestrichen wurden, wurde der Verkehr am Abend (Ortszeit) wieder freigegeben. Trotzdem fielen auch am Samstag nach Angaben der FAA etwa 4000 bis 5000 Flüge aus.

Ein Router löste die Störungen aus

Auslöser des Flugstopps waren nach bisherigen Erkenntnissen routinemäßige Wartungsarbeiten des FAA-Vertragspartners L3Harris. Dabei sollten alte Kupferleitungen durch Glasfasertechnik ersetzt werden. Nach Angaben von US-Verkehrsminister Sean Duffy überlastete ein Router daraufhin andere Geräte im Flugkontrollsystem mit Datenanfragen. Die Störungen breiteten sich auf zahlreiche Kontrollstellen aus.

Noch wird untersucht, ob ein Defekt des Routers oder ein Fehler bei dessen Installation die Panne ausgelöst hat. Hinweise auf einen Cyberangriff gibt es nach Behördenangaben nicht.

Der betroffene Vertragspartner L3Harris erklärte, die Auswirkungen des Flugstopps auf Reisende und Fluggesellschaften sehr ernst zu nehmen und die FAA bei der Untersuchung zu unterstützen. Das Unternehmen verwies zugleich darauf, dass bereits mehr als 70 Prozent der geplanten Umstellung von Kupferleitungen auf Glasfasertechnik abgeschlossen seien.

Die Infrastruktur der US-Flugsicherung gilt seit Jahren als veraltet. Duffy forderte erneut zusätzliche Milliarden vom Kongress, um das System zu modernisieren. Dass solch ein technischer Fehler derart weitreichende Folgen haben konnte, habe man nicht erwartet, es verdeutliche aus Sicht der Regierung aber die Dringlichkeit der Arbeiten. Bis zum besonders reiseintensiven Thanksgiving-Wochenende Ende November soll der Flugverkehr wieder vollständig regulär laufen. (AFP/dpa)