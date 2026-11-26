Gewalt gegen Frauen gehört in vielen Ländern Lateinamerikas zu den bedrückendsten sozialen Problemen. Exemplarisch lenkt das katholische Hilfswerk Adveniat mit seiner diesjährigen Weihnachtsaktion (siehe Info-Kasten) das Augenmerk auf Ecuador. Das Land, Drehscheibe des internationalen Drogenhandels, verzeichnet eine der höchsten Mordraten der Welt.
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