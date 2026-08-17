Diese Auszeichnung ist ein Skandal. Wer seine Perlen so elegant trägt wie Mops-Dame Jinny Lu, hat die Auszeichnung „hässlichster Hund der Welt“ nun wirklich nicht verdient. Gut, die schief heraushängende Zunge und die Glupschaugen entsprechen vielleicht nicht ganz den gängigen Hunde-Idealen, aber haben wir nicht gelernt, dass wahre Schönheit von innen kommt?