Sie ist offiziell der „hässlichste Hund der Welt“: Jinny Lu trat beim „World’s Ugliest Dog“ im nordkalifornischen Santa Rosa an. Hat sie das verdient?
Hässlichster Hund der WeltMops-Dame Jinny Lu streckt Schönheitsidealen die Zunge raus
Von Anne Burgmer
2 min
Diese Auszeichnung ist ein Skandal. Wer seine Perlen so elegant trägt wie Mops-Dame Jinny Lu, hat die Auszeichnung „hässlichster Hund der Welt“ nun wirklich nicht verdient. Gut, die schief heraushängende Zunge und die Glupschaugen entsprechen vielleicht nicht ganz den gängigen Hunde-Idealen, aber haben wir nicht gelernt, dass wahre Schönheit von innen kommt?
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