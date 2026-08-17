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Hässlichster Hund der WeltMops-Dame Jinny Lu streckt Schönheitsidealen die Zunge raus

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2 min
Jinny Lu, eine aus dem Tierheim gerettete Mopsdame, bereitet sich auf die Teilnahme am Wettbewerb um den hässlichsten Hund der Welt auf der Sonoma County Fair vor.

Jinny Lu, eine aus dem Tierheim gerettete Mopsdame, bereitet sich auf die Teilnahme am Wettbewerb um den hässlichsten Hund der Welt auf der Sonoma County Fair vor.

Copyright: Noah Berger/AP/dpa

Sie ist offiziell der „hässlichste Hund der Welt“: Jinny Lu trat beim „World’s Ugliest Dog“ im nordkalifornischen Santa Rosa an. Hat sie das verdient?

Diese Auszeichnung ist ein Skandal. Wer seine Perlen so elegant trägt wie Mops-Dame Jinny Lu, hat die Auszeichnung „hässlichster Hund der Welt“ nun wirklich nicht verdient. Gut, die schief heraushängende Zunge und die Glupschaugen entsprechen vielleicht nicht ganz den gängigen Hunde-Idealen, aber haben wir nicht gelernt, dass wahre Schönheit von innen kommt?

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