Ein junger Weißwedelhirsch ist im US-Bundesstaat Michigan nach einer zehntägigen Suche gerettet worden. Ein Kunststoff-Kürbis hatte sich über seine Schnauze gestülpt und das Tier beim Fressen und Trinken behindert.

In einem Wohngebiet in Livonia hatte eine Anwohnerin den Hirsch erstmals mit dem feststeckenden Behälter entdeckt und gefilmt. Jessica Cross berichtete dem Fernsehsender WXYZ, sie habe zunächst gedacht, der Anblick sei amüsant. Dann sei ihr jedoch klar geworden, dass sich das Tier nicht selbst befreien könne. „Es sah niedlich aus, aber irgendwie auch nicht“, sagte sie über die Begegnung.

Aufnahmen verbreiteten sich in sozialen Netzwerken. Daraufhin beteiligte sich die Detroit Animal Welfare Group (DAWG) an der Suche. Deren Direktorin Kelley LaBonty erklärte gegenüber WXYZ, dass sich jedes Jahr rund um Halloween Hirsche mit dem Kopf oder dem Maul in Kunststoff-Kürbissen verfingen. „Jahr für Jahr bekommen wir dieselben Anrufe, weil mehrere Hirsche mit ihren Köpfen in Kürbissen stecken bleiben“, sagte sie.

Helfer suchen zehn Tage nach dem Hirsch

Über zehn Tage hinweg meldeten Menschen mögliche Sichtungen des Hirsches in sozialen Netzwerken. Freiwillige versuchten, das Tier aufzuspüren. LaBonty betonte, der junge Hirsch verdiene eine Chance zu überleben.

Am Sonntag erhielten die Helfer schließlich einen Hinweis auf eine Sichtung im Hines Park in Westland. Das Gebiet liegt mehrere Kilometer von dem ursprünglichen Fundort in Livonia entfernt. Als die Freiwilligen gerade ihre Suche beenden wollten, ging ein weiterer Anruf ein: Der Hirsch war entdeckt worden – allerdings auf der anderen Seite eines Flusses.

Die Helfer wateten durch Wasser und Schlamm, um nahe genug an das Tier heranzukommen und es mit einem Betäubungspfeil ruhigzustellen. Wie die britische Zeitung „The Independent“ berichtet, mussten sie dabei einen rund sechs Meter breiten Fluss insgesamt viermal durchqueren. Das Wasser reichte ihnen bis zu den Oberschenkeln und war eiskalt.

Anschließend entfernten sie den Kunststoffbehälter. Weil der Hirsch dehydriert war, erhielt er außerdem eine Infusion.

Hirsch nach Rettung wieder auf den Beinen

Nach Angaben von LaBonty kam der Hirsch kurze Zeit später wieder auf die Beine und lief davon. Das Tier wurde zudem mit einer Markierung versehen.

Auch Jessica Cross zeigte sich erleichtert über die erfolgreiche Rettung. „Das ist großartig“, sagte sie gegenüber WXYZ. Sie habe sich große Sorgen gemacht, weil das Tier nicht richtig fressen oder trinken konnte. LaBonty berichtete, sie habe während der zehntägigen Suche immer wieder an den Hirsch denken müssen.

Die Tierschutzorganisation appelliert nun an die Bevölkerung, nach Halloween die Henkel von Kunststoff-Kürbisbehältern zu entfernen oder die Dekoration nach dem Ende des Süßigkeiten-Sammelns wieder ins Haus zu holen. Damit soll verhindert werden, dass sich weitere Tiere darin verfangen. (jag)