Eine geplante Razzia und das Verbot des Mönchengladbacher „Hells Angels“-Ablegers war den Rockern vorher wohl verraten worden. Diesem Verdacht gehen die Ermittler nach dpa-Informationen nach. Wenige Stunden vor dem Zugriff hatten die Rocker bei der Polizei mitgeteilt, dass sie ihren Verein auflösen wollen.

Eine Sprecherin der Polizei Mönchengladbach bestätigte einen „Bild“-Bericht, wonach sich am Montag der Anwalt des „Hells Angels“-Charters „West Central“ telefonisch bei der Behörde gemeldet und die Auflösung des Vereins angemeldet habe. Gleichzeitig stellten die Ermittler nach dpa-Informationen hektische Betriebsamkeit bei den Rockern fest, die unter anderem ihr Clubhaus leerräumten.

Polizei zog Razzia laut Bericht vor

Laut „Bild“ zog die Polizei ihre für Mittwochmorgen geplante Razzia vor und begann die Durchsuchungen am Montagnachmittag. Auch das für Mittwoch vorgesehene offizielle Verbot des Charters durch das Innenministerium wurde bereits am Montag vollzogen.

Ein Sprecher des Innenministeriums sagte der dpa: „Das Charter "West Central" des Hells Angels Motorcycle Club befand sich in Auflösung. Nach vorliegenden Erkenntnissen war diese jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen, so dass das Vereinsverbot ausgesprochen und im Ministerialblatt veröffentlicht wurde.“

Ein Rocker in Untersuchungshaft

Einsatzkräfte hatten am Montag mehrere Objekte im Raum Mönchengladbach und Viersen durchsucht. Ein führendes „West Central“-Mitglied (40) wurde nach Angaben der Polizei festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht.

Den Rockern werden gefährliche Körperverletzung, Handel mit Betäubungs- und Dopingmitteln, Geldwäsche, Erpressung, Bedrohung und Raubdelikte sowie versuchte Tötungsdelikte vorgeworfen. In der veröffentlichten Verbotsverfügung des Vereins „West Central“ heißt es: „Der Zweck und die Tätigkeit des Vereins Hells Angels Motorcycle Club West Central (im Folgenden HAMC West Central) läuft den Strafgesetzen zuwider.“ (dpa/red)