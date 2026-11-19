In Deutschland hat es bereits vor Jahren die ersten Berichte über ihn gegeben, nun haben auch US-Medien einen deutschen „Handfurzer“ namens Sebastian entdeckt: Die Nachrichtenagentur Reuters stattete dem „German Hand Fartist“ (in etwa „deutscher Handfurzkünstler“) einen Besuch ab – und sorgt nun mit einem Video über Sebastian, der online als „Der Schaelm“ bekannt ist, für reichlich Belustigung in den sozialen Netzwerken.

„Deutscher Handfartist verwandelt Blähungen in wunderschöne Musik“ lautet der Titel des Videos, das in der Nacht auf Donnerstag (19. November) von Reuters veröffentlicht und seitdem auf der Plattform X allein bereits mehr als 640.000 Mal abgerufen wurde. Sebastian spiele „alles von Brahms bis ‚Jingle Bells‘ nur mit Hilfe seiner Hände“, heißt es weiter. „So hat Weihnachten noch nie geklungen“, fügte die Agentur schließlich hinzu.

Deutscher Flatulenz-Musiker: „Ich bin Handfurzer“

In dem Video äußert sich der „Handfurzer“ zu seiner ungewöhnlichen Leidenschaft. „Ich mache Musik mit meinen Händen, denn ich bin Handfurzer oder sogenannter Handfartist oder auch Manualist“, erklärt der Hesse dort, der im Netz ohne seinen Nachnamen auftritt. „Das ist ein offizieller Begriff sogar,den man ableitet vom lateinischen ‚manus‘“, so Sebastian. Er produziere „melodische Furzgeräusche“, mit denen er Songs covern könne, sagte der ungewöhnliche Musiker.

Dabei gebe es jedoch Grenzen: „Also schnell geht, aber es ist natürlich dann anatomisch irgendwann ja nicht mehr möglich, noch schneller zu werden.“ Auch lange Töne seien zwar möglich, aber eine „der schwersten Sachen“, erklärt Sebastian weiter.

„German Hand Fartist“: Reuters-Video sorgt für Belustigung

Im Netz sorgen der Handfurzer und das Video indes für große Belustigung. „Reuters, das über Handfurz-Brahms mit todernster Miene berichtet, ist das Beste heute“, kommentierte ein Nutzer den Beitrag etwa. „Europa ist dermaßen zurück“, heißt es bei einem anderen X‑Nutzer.

Und auch Inspiration scheint der „Handfurzer“ für manche geliefert zu haben: „Ich möchte diese Kunst erlernen und auch ein Handfartist werden“, ließ ein Nutzer das Netzwerk wissen. In einigen Wohnzimmern könnte es den Kommentaren zufolge nun an Heiligabend zu Flatulenzen kommen – allerdings nicht wegen der Gans. (das)