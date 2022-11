Naarden/Köln – Nach Vorwürfen von sexuellen Übergriffen gegen ihren Partner hatte die holländische TV-Moderatorin ihre Beziehung sofort beendet, inzwischen hat sie sich auch in einem längeren Statement dazu geäußert.



Der Musiker Jeroen Rietbergen hatte am Wochenende sexuelle Kontakte zu Frauen aus der TV-Show „The Voice of Holland“ eingeräumt. Das liege aber schon einige Jahre zurück. Daraufhin zog die auch in Deutschland bekannte Linda de Mol nach mehr als 14 Jahren Beziehung die Konsequenzen.

Linda de Mol spricht von einem „schrecklichen Alptraum“

„Seit ein paar Tagen bin ich in einem schrecklichen Alptraum“, schrieb die 57-Jährige am Montag auf ihrer Medien-Plattform Linda.nl. Sie habe die Beziehung beendet und eine Auszeit von ihrer Arbeit genommen, um die Vorfälle zu verarbeiten.



Es folgte am Donnerstagnachmittag ein emotionaler Brief auf der Plattform. „Darin schreibt de Mol: Mein Herz weint um all die Frauen, die verletzt wurden, es ist unerträglich. Ich wünsche ihnen viel, viel Kraft. Ich stehe immer noch unter Schock, bin fassungslos, wütend und tieftraurig. Mein Kopf ist ein einziges Chaos aus Gedanken und Gefühlen.“

Außerdem geht sie auf die Vorwürfe der Mitwissenschaft ein. „Alle überschlagen sich mit sardonischem Vergnügen in ihren Meinungen, Vermutungen und Anschuldigungen, von denen diejenige, die behauptet, ich hätte das Ganze ermöglicht, weil ich ja alles gewusst habe, so schmerzhaft ist, dass ich nicht einmal weiß, wie ich sie hier ausdrücken soll“, so de Mol.

Linda de Mol und ihr Ex-Partner Jeroen Rietbergen (r.).

Am vergangenen Samstag hatte der TV-Sender RTL Nederland die populäre Castingshow abgesetzt, nachdem Vorwürfe von Übergriffen und Machtmissbrauch bekannt geworden waren.



Jeroen Rietbergen gesteht sexuelle Kontakte

„Am 12. Januar wurde ich von den Redakteuren von Boos, BNNVARA, mit der Ankündigung kontaktiert, dass Boos über sexuelle Gewalt berichten würde. [...] Ich wurde gebeten, auf verschiedene anonyme Nachrichten von Frauen zu antworten, in denen mir vorgeworfen wird, ich hätte mich sexueller Handlungen schuldig gemacht und mich im Rahmen einer Machtposition, die ich innerhalb von 'The Voice of Holland' einnehme, eines übergriffigen Verhaltens schuldig gemacht", hieß es in Rietbergens persönlicher Stellungnahme.

Auch Sponsoren ließen den 50-Jährigen fallen. Mindestens ein weiterer Musiker wird ebenfalls beschuldigt. Bandleader Rietbergen trat zurück. Nach Jeroen Rietbergens Stellungnahme kündigte RTL zudem an, die Ausstrahlung von "The Voice of Holland" auszusetzen.

Linda de Mol war ahnungslos

Die Moderatorin und Schauspielerin schrieb am Montag (17. Januar) auch, dass sie von den Vorfällen nichts gewusst habe. „Ich habe inzwischen meine Beziehung abgebrochen, Jeroen wohnt nicht mehr bei mir.“



Das von de Mols Bruder, dem TV-Produzenten John de Mol, entwickelte Casting-Format „The Voice“ startete 2010. Die deutsche Version „The Voice of Germany“ gibt es seit 2011. (pst/mbr/dpa)