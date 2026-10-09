Susan Dell, die Ehefrau des Dell-Technologies-Gründers und -CEO Michael Dell, hat mit ihrem Auftritt im Weißen Haus für viel Aufsehen gesorgt – allerdings weniger wegen ihrer politischen Botschaft als wegen ihres ungewöhnlichen Erscheinungsbildes.

Am Mittwoch (7. Oktober) stand Susan Dell gemeinsam mit Präsident Donald Trump und ihrem Ehemann im Oval Office. Anlass war die Vorstellung der „Trump Accounts“, eines Sparprogramms für amerikanische Familien. Das Ehepaar Dell hatte zuvor gut sechs Milliarden Dollar für diese Konten zugesagt. Trump spöttelte sogar, Susan Dell solle doch selbst für ein Amt kandidieren, und gab ihr seine „vollständige und totale Unterstützung“.

Susan Dell (r.) steht in einem roten Kostüm neben Donald Trump im Oval Office. Copyright: AFP

Susan Dell fällt mit hyper-poliertem Aussehen auf

Kurz nach dem Termin überschwemmten Kommentare zu Dells Aussehen die sozialen Netzwerke. Viele sprachen von einem „Mar-a-Lago-Face“, einem seit einigen Jahren unter Teilen der amerikanischen Elite und in konservativen Kreisen verwendeten Begriff für einen bestimmten kosmetischen Look. Auch die Anwendung der Abnehmspritze Ozempic wird von vielen Beobachtern in den sozialen Medien ins Spiel gebracht.

Beiträge wie „Vor Mar-a-Lago-Gesicht und danach“ oder „Mar-a-Lago Gesicht ist wie ein Virus“ verbreiteten sich rasch, auch viel Häme machte sich breit. Ein Video des Auftritts der Milliardärin auf der Plattform X erzielte Millionen Aufrufe und löste weitere spöttische Reaktionen aus.

Kosmetischer Look von Susan Dell wirft Fragen auf

Susan Dell hat sich öffentlich nie zu möglichen kosmetischen Eingriffen geäußert. Belege für konkrete Operationen liegen auch nicht vor.

Susan Dell (geb. Susan Lynn Lieberman) ist eine US-amerikanische Philanthropin und Unternehmerin. Seit 1989 ist sie mit Michael Dell, dem Gründer des Computerunternehmens Dell Technologies, verheiratet.

Gemeinsam gründeten sie im Jahr 1999 die Michael & Susan Dell Foundation, die vor allem Projekte für benachteiligte Kinder unterstützt, unter anderem in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Armutsbekämpfung. Ansonsten engagierte sich Susan Dell in der Modebranche und war an der Gründung der Marke Phi beteiligt. (mbr)