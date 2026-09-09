Donald Trump ist mit einer veränderten Frisur aufgefallen. Auf aktuellen Fotos wirkt die Frisur des US-Präsidenten merklich dunkler als gewohnt. Das sorgt nicht nur in den USA für Aufsehen.

Der 80-Jährige stieg am Freitag (4. September) aus der Air Force One am Flughafen Morristown in New Jersey aus. Er war auf dem Weg zu seinem Golfclub in Bedminster, um dort das Wochenende zu verbringen. Die Bilder zeigen ihn in einem dunklen Anzug und einer gelben Krawatte.

Haare von Donald Trump dunkler: Neue Fotos sorgen für Spekulationen

Seine Haare, die seit Jahrzehnten als blond und nach hinten gekämmt gelten, erschienen auf den Aufnahmen deutlich brünett und etwas flacher gestylt. Auch der Scheitel wirkte anders gesetzt.

Sind die Haare von US-Präsident Donald Trump dunkler? Copyright: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Die Aufnahmen des umstrittenen US‑Präsidenten verbreiteten sich rasch in den sozialen Medien. Journalisten und Beobachter äußerten sich dabei auch überrascht. Während einige den neuen Look mit Schauspielern wie Pierce Brosnan verglichen, spekulierten andere über eine Färbung oder eine veränderte Styling-Technik.

Immer wieder wilde Spekulationen um Haare von Donald Trump

Das Weiße Haus hat sich zu dem veränderten Erscheinungsbild bislang nicht geäußert. Auch was Ehefrau Melania Trump von dem neuen Look ihres Ehemannes hält, ist nicht überliefert.

Ob der dunklere Ton vorübergehend ist oder dauerhaft bleibt, ist unklar. Am darauffolgenden Tag spielte Trump Golf und trug dabei eine Kappe, die den Großteil seiner Haare bedeckte. Dennoch bleiben die Fotos aus New Jersey das derzeit am meisten diskutierte Detail seines öffentlichen Auftritts.

Trägt Donald Trump eine Perücke?

Über kaum ein Detail an Donald Trump wurde über die Jahre so ausdauernd spekuliert wie über seine Haare. Seine markante, goldblonde Frisur, die irgendwo zwischen sorgfältiger Inszenierung und bewusstem Wiedererkennungszeichen liegt, wurde zum festen Bestandteil seiner öffentlichen Figur.

Vergangene Woche wirkten die Haare von Donald Trump noch viel heller. Copyright: AFP

Mal ging es um die Farbe, mal um die Frage, wie viel Styling hinter dem scheinbar mühelosen Look steckt. Und ob seine Haarpracht überhaupt echt ist? Gerüchte über eine angebliche Perrücke gibt es schon seit Jahren. Auch sein oranger Hautton ist ständig in aller Munde.

Trumps Haar war dabei nie bloß Nebensache, sondern funktionierte wie ein visuelles Markenzeichen – so unverwechselbar wie seine skandalösen Auftritte. Umso genauer wird nun hingeschaut, wenn Trump mit einem neuen Look erscheint. (mbr)