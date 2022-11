Melbourne – Jethro Lazenby, der Sohn des australischen Sängers und Autors Nick Cave, ist im Alter von 30 Jahren gestorben. „Mit großer Trauer kann ich bestätigen, dass mein Sohn Jethro verstorben ist“, teilte Nick Cave mit. Zur Todesursache machte er keine Angaben.

Der als Model und Schauspieler arbeitende Jethro Lazenby, der in Melbourne lebte, war Medienberichten zufolge nur zwei Tage vor seinem Tod aus dem Gefängnis entlassen worden. Im April hatte ihn ein Gericht der Körperverletzung schuldig gesprochen. Der Richter sah es als erwiesen an, dass Lazenby seiner Mutter Beau Lazenby während eines Streits mit dem Knie Verletzungen im Gesicht zugefügt hatte.

Laut Anwalt litt Lazenby an Schizophrenie

Sein Anwalt Sean Ghattas sagte damals, Jethro habe während der Anhörung an Schizophrenie gelitten. Laut australischen Medienberichten soll Caves Sohn gegen Kaution aus der Haft entlassen worden sein, unter der Voraussetzung, dass er sich einer Drogentherapie unterziehe.

Für den Singer-Songwriter Nick Cave ist es nicht das erste Mal, dass er um einen Sohn trauern muss. Vor sieben Jahren verunglückte bereits sein Sohn Arthur tödlich. Der 15-Jährige starb im englischen Ovingdean nahe Brighton, nachdem er von einer Klippe gefallen war.

Das könnte Sie auch interessieren:

Schauspieler, Musiker Anzeige Diese prominenten Menschen sind 2022 gestorben

Der Künstler hatte 2018 in einem Interview erklärt, dass ihn der Tod noch immer stark beschäftige. „Wenn wir lieben, dann trauern wir. Das ist der Deal. Das ist der Pakt. Trauer und Liebe sind für immer miteinander verbunden. Trauer ist die schreckliche Erinnerung an die Tiefen unserer Liebe und genau wie Liebe ist Trauer nicht verhandelbar“, so Cave.

In Earl (21) und Luke Cave (31) hat Nick Cave noch zwei weitere Söhne. (pst)