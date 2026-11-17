Die Zahl der statistisch erfassten Grippetoten in Nordrhein-Westfalen ist im vergangenen Jahr auf einen Höchstwert gestiegen. 2025 hätten die Ärzte bei rund 1240 Menschen eine Influenza-Grippe als Todesursache festgestellt, teilte das Statistische Landesamt mit. Das sei der höchste Wert seit Einführung der Internationalen Klassifikation der Krankheiten durch die Weltgesundheitsorganisation WHO im Jahr 1998.

Die Zahl der statistisch erfassten Grippetoten war 2025 mehr als doppelt so hoch wie im Jahr davor und mehr als fünfmal so hoch wie noch 2023. Rund 80 Prozent der Verstorbenen waren demnach älter als 70 Jahre. Bei Patienten unter 60 Jahren gab es kaum Todesfälle durch eine Influenza-Erkrankung.

Grippetote in NRW: Viele Erkrankte und ein statistischer Effekt

Für das erste Quartal 2026 weist die Statistik nach vorläufigen Zahlen 960 Grippetote in Nordrhein-Westfalen aus – das wäre wieder ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Das Statistische Landesamt beruft sich dabei auf die von den Gesundheitsämtern ausgewerteten Todesbescheinigungen. Die Ärzte, die den Tod einer Person feststellen, müssen dabei ein einzelnes Grundleiden auswählen, das zum Tod führte – selbst wenn der Patient an vielen verschiedenen Krankheiten litt.

Viele Grippekranke – aber auch ein statistischer Effekt

Tatsächlich hatten auch Arztpraxen vor allem zu Beginn des Jahres 2025 von außergewöhnlich vollen Wartezimmern und vielen Grippepatienten berichtet. Experten weisen aber auch darauf hin, dass Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen bei Patienten mit Symptomen inzwischen deutlich häufiger auf Krankheiten wie Corona oder Influenza testen. Während früher in vielen Fällen einfach eine Lungenentzündung als Todesursache vermerkt wurde, gehen Infektionen mit dem Influenza-Virus inzwischen dadurch spürbar häufiger in die Statistik ein. (dpa/red)