Ein 37-jähriger Mitarbeiter der Crew eines Kreuzfahrtschiffes trieb stundenlang allein auf dem Pazifik. Am Freitag (6. November) bemerkten ihn zwei Angler aus Newport Beach etwa 30 Kilometer vor der Küste Kaliforniens und zogen ihn in letzter Minute aus dem Wasser.

Sean Norton und Grant Garrett waren auf dem Rückweg von einem Marlin-Angelausflug in der Nähe von Catalina Island, als sie den Mann im offenen Meer plötzlich entdeckten.

Fischer retten Kreuzfahrt-Mitarbeiter aus dem Pazifik

Der Mann arbeitet als Pianist auf dem 14-stöckigen Royal-Caribbean-Kreuzfahrtschiff „Ovation of the Seas“, das von Long Beach aus in Richtung Ensenada in Mexiko unterwegs war. Nach Einschätzung der Behörden könnte er gegen 2:30 Uhr morgens, also etwa neun bis zehn Stunden vor seiner Rettung, über Bord gegangen sein.

„Ich dachte: Das ist ein Mensch. Boot stoppen, Leinen einholen“, berichtete Garrett. Gemeinsam zogen die beiden den erschöpften Mann an Bord. „Er war völlig unter Schock“, sagte Norton. Als der Gerettete zu sich kam, bedankte er sich und erklärte, er habe gedacht, er werde sterben.

Überlebenskampf im Pazifik: Kreuzfahrt-Angestellter gerettet

Die US-Küstenwache und die Rettungsschwimmer von Newport Beach wurden alarmiert. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht und soll den Vorfall überleben. „Bei dem aktuellen Super-El-Niño und einer Wassertemperatur von 24 Grad hatte er eine Chance. In einem normalen Jahr hätte er es nicht geschafft“, so Norton.

Die genauen Umstände werden von der Küstenwache ermittelt. Royal Caribbean erklärte, man unterstütze den Crew-Mitarbeiter und werde aus Gründen der Privatsphäre keine weiteren Details bekannt geben.

Die „Ovation of the Seas“ ist ein Kreuzfahrtschiff der Quantum-Klasse von Royal Caribbean International. Sie wurde bei der Meyer Werft in Papenburg gebaut und ist seit 2016 im Einsatz. Mit einer einer Länge von rund 348 Metern und einer Breite von etwa 41 Metern zählt sie zu den größten Schiffen der Flotte.

Ihr Tiefgang beträgt rund 8,5 Meter. An Bord können bei Doppelbelegung bis zu 4.180 Passagiere reisen, bei voller Belegung sind es rund 4.905. Dafür stehen etwa 2.090 Kabinen zur Verfügung. (mbr)