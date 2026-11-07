„Sie hat nicht mehr geantwortet“Polizei sucht weiter nach 13-jähriger Lisa – Schwester äußert sich

Seit Dienstag wird die 13-jährige Lisa T. aus Berlin-Marzahn vermisst. Das Mädchen wollte am Morgen zur Schule fahren, kam dort aber nie an. Die Polizei geht inzwischen von einer möglichen Straftat aus. Am Samstag soll die Suche nach der Schülerin fortgesetzt werden.

Die Berliner Polizei sucht weiter mit Hochdruck nach der vermissten 13-Jährigen aus dem Stadtteil Marzahn. Die Ermittler seien bereits vor Ort, sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Michael Petzold, am Samstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Am Freitag hatte die Polizei eine umfangreiche Suchaktion gestartet. Inzwischen ermittelt die 5. Mordkommission.

Lisa hatte am Dienstagmorgen gegen 7.17 Uhr das Wohnhaus ihrer Familie in der Golliner Straße verlassen. Sie wollte mit dem Bus zur Schule in der Sella-Hasse-Straße fahren. Nach Angaben der Polizei sollte sie gegen 7.30 Uhr dort ankommen. Doch die Schülerin erreichte die Schule nicht.

Schwester berichtet von den letzten Minuten vor Lisas Verschwinden

Wie die letzten Minuten vor ihrem Verschwinden abliefen, schilderte Lisas ältere Schwester Linda (17) der „Bild“. Eine Überwachungskamera im Flur der Familienwohnung habe Lisa um 7.17 Uhr beim Verlassen der Wohnung aufgezeichnet. Auf den Aufnahmen sei das Mädchen mit einem Schulrucksack und weitgehend schwarzer Kleidung zu sehen.

Die Familie wohnt dem Bericht zufolge nur rund 400 Meter von der Bushaltestelle entfernt. Der Weg führt durch einen kleinen Park. Lisa wollte den Bus der Linie 197 in Richtung Mahlsdorf beziehungsweise Kaulsdorf nehmen. Dieser fährt auch an ihrer Schule vorbei.

Laut ihrer Schwester hatte Lisa kurz nach dem Verlassen der Wohnung noch mit einer Freundin gechattet. Dann seien die Nachrichten plötzlich abgebrochen. Die Freundin habe das Mädchen anschließend nicht mehr erreichen können. „Sie hat gar nicht mehr geantwortet“, sagte Linda der „Bild“.

Berliner Polizisten suchen in Berlin-Marzahn nach dem vermissten 13-jährigen Mädchen. Copyright: Fabian Sommer/dpa

Die 17-Jährige berichtete außerdem, dass Lisa an diesem Morgen zunächst noch geschlafen habe, als sie selbst das Haus verließ. Eine weitere Schwester habe kurz mit der 13-Jährigen gesprochen, bevor diese wenig später aufgebrochen sei. In der Schule sei Lisa normalerweise immer pünktlich gewesen. „Uns ist vorher nichts Komisches aufgefallen, sie war immer zuverlässig“, sagte Linda.

Mordkommission geht von möglicher Straftat aus

Die Berliner Staatsanwaltschaft bestätigte am Freitag einen entsprechenden Verdacht. „Es besteht der Anfangsverdacht für eine Straftat“, sagte Sprecher Michael Petzold. Nach Angaben der Ermittler sei derzeit anzunehmen, dass sich Lisa nicht freiwillig entfernt habe. Die Mordkommission übernahm daraufhin die Ermittlungen.

Bei der Suche am Freitag kamen auch ein Hubschrauber und Spürhunde zum Einsatz. Die Polizei durchsuchte das Wohngebiet mit seinen zahlreichen Plattenbauten und Grünflächen. Nach einem Bericht der „Bild“ wurden dabei auch persönliche Gegenstände des Mädchens sichergestellt. Ob diese als Geruchsprobe für die Spürhunde verwendet wurden, ist nicht bestätigt.

Blick vom Ahrensfelder Berge auf Berlin-Marzahn. Copyright: Fabian Sommer/dpa

Die Familie verteilte zudem Suchaushänge in der Nachbarschaft und fragte Anwohner, ob sie Lisa gesehen haben. Die Sorge bei den Angehörigen ist groß. „Wir machen uns riesige Sorgen“, sagte die ältere Schwester der „Bild“.

Polizei bittet um Hinweise zu vermisster Lisa

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Gesucht werden Hinweise dazu, wo sich Lisa derzeit aufhalten könnte oder wer sie am Dienstagmorgen auf ihrem Weg zur Schule gesehen hat.

Die 13-Jährige ist nach Polizeiangaben etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß und schlank. Zuletzt trug sie eine schwarze Winterjacke, ein graues Oberteil, eine blaue Jeans und weiße Sneaker. Außerdem hatte sie einen schwarzen Rucksack dabei. Nach Angaben der „Bild“ war sie auf den Aufnahmen der Überwachungskamera nahezu vollständig schwarz gekleidet.

Die Berliner Polizei hatte bereits am Dienstag eine Vermisstenmeldung mit einem Foto des Mädchens veröffentlicht. Die Suche nach Lisa soll am Samstag fortgesetzt werden.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten 13-Jährigen geben kann oder sie am Dienstagmorgen auf ihrem Schulweg gesehen hat, wird gebeten, sich bei der 5. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin unter der Telefonnummer 030/4664-911555 oder per E-Mail an LKA115-Hinweise@polizei.berlin.de zu melden. Hinweise nimmt außerhalb der Bürodienstzeiten auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (mit dpa)