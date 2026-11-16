Die Entscheidung ist offiziell: Robert Pattinson wird der neue James Bond. Amazon MGM Studios gab am Montag bekannt, dass der britische Schauspieler die ikonische Rolle des Geheimagenten 007 übernimmt. Er tritt damit die Nachfolge von Daniel Craig an, der zuletzt in „Keine Zeit zu sterben“ (2021) als Bond zu sehen war.

Pattinson bezeichnete die Besetzung als Ehre seines Lebens. „James Bond ist eine der legendärsten Figuren des Kinos, und mit 007 betraut zu werden, ist die Ehre meines Lebens“, erklärte der Schauspieler laut Mitteilung des Studios. Die Rolle sei ein wahr gewordener Traum.

Schon länger als Bond-Kandidat gehandelt

Ganz überraschend kommt die Entscheidung nicht. Pattinson wurde bereits seit einigen Jahren als möglicher Nachfolger von Daniel Craig gehandelt. Außerdem waren Schauspieler wie Callum Turner, Jack Lowden und Josh O’Connor als mögliche Bond-Darsteller gehandelt worden. Auch über Sydney Sweeney als mögliches Bond-Girl wurde spekuliert.

Weltweit bekannt wurde Pattinson durch seine Rolle als Edward Cullen in der „Twilight“-Saga. Anschließend entwickelte er sich mit Filmen wie „Good Time“ und „Der Leuchtturm“ zu einem gefragten Charakterdarsteller. 2022 übernahm er schließlich die Hauptrolle in „The Batman“. Derzeit steht er für die Fortsetzung „The Batman Part II“ vor der Kamera.

Denis Villeneuve führt Regie beim neuen Bond-Film

Auch das Kreativteam für den kommenden Film steht fest. Denis Villeneuve wird Regie führen. Das Drehbuch stammt von Steven Knight, der unter anderem als Schöpfer der Serie „Peaky Blinders“ bekannt ist. Amy Pascal und David Heyman übernehmen die Produktion, Tanya Lapointe ist als ausführende Produzentin beteiligt.

Villeneuve zeigte sich begeistert von der Besetzung. Pattinson habe die zeitlose Seele von 007 und bringe zugleich einen völlig neuen Geist in die Rolle, erklärte der Regisseur. Er freue sich darauf, die Arbeit am Film zu beginnen.

Mit der Rolle des James Bond wird Pattinson nun in die Fußstapfen von Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig treten. Wann der Film in die Kinos kommt, teilte Amazon MGM Studios bislang nicht mit.