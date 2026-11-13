Manche Filme sind Meisterwerke, die man gesehen haben muss – obwohl man sich wünscht, es nie getan zu haben. Sie erschüttern, verstören und hinterlassen Bilder, die man nicht mehr loswird. Diese elf Filme sind so intensiv, dass eine einzige Sichtung oft genügt.

Funny Games (1997)

Michael Hanekes österreichischer Film beginnt wie ein scheinbar gewöhnlicher Ferienaufenthalt einer Familie und entwickelt sich zu einem kalkulierten Psychoterror. Zwei junge Männer dringen in das Haus ein und machen die Familie zum Objekt sadistischer Spiele.

Haneke verweigert klassische Spannungserleichterung und unterläuft bewusst die Erwartungen des Publikums an einen Thriller. Mit direkten Blicken in die Kamera und Brüchen der filmischen Illusion legt er auch die Rolle der Zuschauenden offen. Die Gewalt wirkt gerade deshalb so verstörend, weil der Film sie nicht als unterhaltsames Spektakel anbietet. Haneke inszenierte sein eigenes Werk 2007 mit Naomi Watts und Tim Roth nahezu Einstellung für Einstellung neu und übertrug die Geschichte in ein US-amerikanisches Umfeld.

Komm und sieh (1985)

Elem Klimows Antikriegsfilm gilt als eines der erschütterndsten Werke des Weltkinos. Er folgt einem Jugendlichen, der während der deutschen Besatzung in Belarus die Zerstörung seiner Heimat erlebt. Klimow verbindet subjektive Kamera, verstörende Tonmontagen und eine zunehmend albtraumhafte Bildsprache zu einer Erfahrung, die das Publikum kaum auf Distanz hält.

Die erschütternde Geschichte des Reifungsprozesses eines 12-jährigen Jungen vor dem Hintergrund von NS-Greueln in Belorußland 1943. (Archivbild) Copyright: IMAGO/Capital Pictures

Die Gewalt erscheint nicht als heroisches Kriegsspektakel, sondern als systematische Vernichtung von Menschen und Lebenswelten. Gerade diese kompromisslose Perspektive macht den Film so schwer auszuhalten.

Dancer in the Dark (2000)

Lars von Trier verbindet ein Sozialdrama über eine tschechische Einwanderin in den USA mit den Formen des Filmmusicals. Björk spielt Selma, die trotz ihrer fortschreitenden Erblindung an eine bessere Zukunft für ihren Sohn glaubt. Die Musicalnummern entstehen aus ihrer Fantasie und bilden einen schmerzhaften Kontrast zur zunehmend ausweglosen Realität.

Von Trier nutzt diesen Gegensatz, um Hoffnung und Verzweiflung unmittelbar aufeinanderprallen zu lassen. Das Finale gehört zu den emotional niederschmetterndsten Momenten des modernen Kinofilms.

Martyrs (2008)

Pascal Laugiers französischer Horrorfilm gilt als eines der radikalsten Werke der sogenannten New French Extremity. Die Geschichte beginnt mit einer jungen Frau, die als Kind schwer misshandelt wurde und Jahre später glaubt, ihre Peiniger gefunden zu haben. Was zunächst wie ein Rachethriller erscheint, entwickelt sich zu einer erschütternden Auseinandersetzung mit körperlichem Leid, religiösem Fanatismus und der Frage nach dem Leben nach dem Tod.

Lucie (Mylène Jampanoï) ist eine Überlebende schwerer, traumatischer Misshandlungen in ihrer Kindheit. (Archivbild) Copyright: imago images/Mary Evans

Laugier konfrontiert das Publikum mit drastischen Gewaltdarstellungen und einer zunehmend ausweglosen Handlung. Das verstörende Finale macht „Martyrs“ zu einem Film, den viele Zuschauer nicht ein zweites Mal sehen möchten. Das US-amerikanische Remake von Kevin und Michael Goetz konnte 2015 weder die kompromisslose Härte noch die philosophische Tiefe des französischen Originals erreichen.

Abschied in der Nacht (1975)

Robert Enricos Film, im Original „Le Vieux Fusil“, spielt im besetzten Frankreich des Jahres 1944. Philippe Noiret verkörpert einen Arzt, der nach der Ermordung seiner Frau, gespielt von Romy Schneider, und seiner Tochter Vergeltung an den deutschen Tätern übt.

Im Jahr 1944 schickt der friedfertige Chirurg Dr. Julien Dandieu (Philippe Noiret) seine Frau Clara (Romy Schneider) und seine Tochter zum Schutz vor dem Krieg auf ein Landschloss. (Archivbild) Copyright: imago images/Everett Collection

Der Film beginnt als romantische Liebesgeschichte und entwickelt sich zu einem persönlichen Rachedrama vor dem Hintergrund der Massaker deutscher Truppen an der Zivilbevölkerung. Dabei steht nicht die Spannung eines klassischen Kriegsfilms im Vordergrund, sondern die psychische Zerstörung eines Menschen. Die erschütternde Gewalt und die kalte Konsequenz der Rache machen das Werk zu einem bitteren Film über Verlust und Entmenschlichung.

Irreversibel (2002)

Gaspar Noé erzählt die Geschichte einer Gewalttat und ihrer Folgen rückwärts – vom zerstörerischen Ende zurück zu den Momenten vor dem Verbrechen. Die lange, bewegte Kamera und die aggressive Tonspur erzeugen eine körperlich unangenehme Nähe zum Geschehen. Bereits die Racheszene zu Beginn des Films war vielen Kinobesuchern zu brutal. Bei der Premiere in Cannes verließen einige Kritiker schon nach kurzer Zeit den Kinosaal.

Besonders berüchtigt und umstritten ist eine minutenlange Vergewaltigungsszene, die ohne entlastenden Schnitt auskommt. Die umgekehrte Chronologie nimmt dem Publikum zudem die Möglichkeit, auf eine Erlösung oder Wiedergutmachung zu hoffen. Die Form des Films ist untrennbar mit seiner verstörenden Wirkung verbunden.

12 Years a Slave (2013)

Steve McQueens vielfach ausgezeichneter Film erzählt die wahre Geschichte von Solomon Northup, einem freien Schwarzen, der 1841 entführt und in die Sklaverei verkauft wurde. Chiwetel Ejiofor spielt einen Mann, dem über Jahre jede Selbstbestimmung genommen wird.

McQueen zeigt die Gewalt des Systems in langen, kaum erträglichen Einstellungen und verweigert eine beschönigende Darstellung der Sklaverei. Besonders eindringlich ist, wie alltäglich und institutionell die Grausamkeit erscheint. Der Film macht die historische Realität nicht abstrakt, sondern als körperliche und psychische Erfahrung sichtbar.

Bring Her Back (2025)

Auch in den vergangenen Jahren sind Filme entstanden, die das Publikum mit ihrer verstörenden Bildsprache und emotionalen Härte an die Grenzen des Erträglichen bringen. Dazu zählt auch „Bring Her Back“ (2025). Der australische Horrorfilm der Brüder Danny und Michael Philippou verbindet übernatürlichen Schrecken mit einem Drama über Trauer und familiären Verlust.

Im Mittelpunkt stehen zwei Geschwister, die nach dem Tod ihres Vaters bei einer Pflegemutter ein neues Zuhause finden sollen. Was zunächst wie ein psychologischer Horrorfilm beginnt, entwickelt sich zu einer zunehmend grausamen Geschichte über Besessenheit und den verzweifelten Wunsch, einen geliebten Menschen zurückzuholen. Die Regisseure setzen auf praktische Effekte und drastische Bilder, ohne den emotionalen Kern aus den Augen zu verlieren. Gerade die Verbindung von familiärer Verletzlichkeit und körperlichem Horror macht den Film schwer erträglich.

Son of Saul (2015)

László Nemes’ vielfach preisgekrönter Film führt in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Wie Steven Spielbergs „Schindlers Liste“ setzt er sich mit den Verbrechen des Holocaust auseinander, wählt dafür aber eine radikal andere filmische Perspektive. Die Kamera bleibt fast ausschließlich dicht bei Saul, einem Mitglied des Sonderkommandos, und zeigt die Umgebung häufig nur unscharf im Hintergrund.

Diese begrenzte Sicht macht das Grauen nicht kleiner, sondern lässt es permanent am Bildrand und in der Tonspur präsent sein. Saul versucht, für einen getöteten Jungen ein religiöses Begräbnis zu organisieren – ein verzweifelter Akt der Menschlichkeit inmitten des industriellen Massenmords. Die formale Konsequenz macht den Film zu einer außergewöhnlich intensiven Auseinandersetzung mit dem Holocaust.

Antichrist (2009)

Lars von Triers Film handelt von einem Paar, das nach dem Tod seines Kindes in eine tiefe psychische Krise gerät und sich in eine abgelegene Waldhütte zurückzieht. Willem Dafoe und Charlotte Gainsbourg spielen die beiden Hauptfiguren in einem Kammerspiel, das Trauer, Schuld, Angst und Gewalt miteinander verschränkt.

Charlotte Gainsbourg übernahm in „Antichrist“ die weibliche Hauptrolle. (Archivbild) Copyright: imago images/Ronald Grant

Die expressionistischen Naturbilder und die drastischen Gewaltszenen verleihen dem Film eine albtraumhafte Atmosphäre. Seine expliziten Darstellungen sexueller und körperlicher Übergriffe sorgten bei der Premiere in Cannes für heftige Reaktionen. „Antichrist“ ist ein bewusst verstörendes Werk, das sein Publikum emotional und körperlich herausfordert.

Die 120 Tage von Sodom (1975)

Pier Paolo Pasolinis letzter vollendeter Spielfilm verlegt den Marquis-de-Sade-Stoff in die Zeit der faschistischen Republik von Salò. Vier Machthaber halten Jugendliche gefangen und unterwerfen sie einem System aus Erniedrigung, Folter und sexualisierter Gewalt.

Blick auf den faschistischen Terror in der Republik von Salò: Filmstill aus „Die 120 Tage von Sodom“. (Archivbild) Copyright: imago images/Everett Collection

Pasolini inszeniert die Vorgänge als radikale Allegorie auf Faschismus, Machtmissbrauch und die Verfügbarkeit des menschlichen Körpers. Dabei greift er auch auf Motive aus Dantes „Göttlicher Komödie“ zurück, insbesondere auf deren Höllenkreise. Die Kälte und ritualisierte Struktur der Inszenierung verweigern jede Form von Trost oder Identifikation.

Wegen seiner extremen Darstellungen und seiner politischen Radikalität zählt der Film bis heute zu den umstrittensten Werken der Filmgeschichte. In Deutschland stand er seit 1987 auf dem Index jugendgefährdender Medien. Erst im Dezember 2022 wurde er von der Liste gestrichen.