Sohn von Wolfgang Petry„Komplett lebensunfähig ohne meine Mutter“

Über den Umgang mit Geld in Ehen unterhielten sich der 51-jährige Achim Petry, die 30-jährige Joelina Drews sowie Lucas Cordalis (59) im Format „Drews Cordalis Petry – Kids-Club“. Unerwartete Details aus dem privaten Alltag des Kölner Schlagerstars Wolfgang Petry enthüllte dabei dessen Filius.

„Mein Vater hat keine Kreditkarte, kein Handy, kein Garnix und wäre komplett lebensunfähig ohne meine Mutter“, offenbarte Achim Petry während des Gesprächs. Während der Kölner Sänger mit Erfolgen wie „Verlieben, verloren, vergessen, verzeih’n“ viele Jahre lang riesige Stadien füllte, lenkt Partnerin Rosie zu Hause seit einem halben Jahrhundert die Belange.

Finanzen in der Ehe von Wolfgang Petry

Jene gewohnte Rollenaufteilung führt Achim Petry fort: In den eigenen vier Wänden kenne sich die Ehegattin bezüglich des Gruppenkontos wesentlich versierter aus als er.

Parallelen schilderte Joelina Drews, das Kind von Jürgen Drews: „In dem Fall meiner Eltern ist es auch so, dass meine Mama die Finanzen verwaltet.“ Mutter Ramona trage darüber hinaus durchgehend die Verantwortung für sämtliche Planungen.

Gänzlich abweichend handhaben das Lucas Cordalis und Gattin Daniela Katzenberger. Bei den Eheleuten existiert eine konsequente Entkopplung: Sämtliche Geldangelegenheiten klärt beide Partner vollkommen eigenständig.

Derweil feiert Wolfgang Petry am 22. September das 75. Lebensjahr und veröffentlicht wieder musikalische Werke. Der Titel „Morgen Gold“ kam am 7. August heraus und stimmt ein auf die Platte „Ein Leben lang“, welche pünktlich zum 50. Jubiläum auf der Bühne am 25. September herausgebracht wird. Die künstlerische Laufbahn startete 1976 durch den ersten Titel „Sommer in der Stadt“, welcher sogleich auf Rang 16 der Hitparade in Deutschland gelangte.

Die Veröffentlichung beinhaltet elf neue Tracks plus zwei Extras. Auftritte vor Publikum fasst der Musiker aktuell nicht ins Auge, allerdings blickt der gebürtige Rheinländer voll Zuversicht nach vorn: „Solange meine Stimme hält, singe ich noch ein bisschen.“ (jag)