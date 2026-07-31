Am Herd mit Bruce Darnell bedauert Jan Böhmermann„Die Leute fürchten sich vor mir“

Vielleicht hat sich Jan Böhmermann das alles ganz anders vorgestellt. Jedenfalls erfährt das TV-Publikum auch in der dritten Ausgabe von „Böhmi brutzelt“ mindestens ebenso viel Unerwartetes über den Gastgeber wie über seinen Gast. Was diesmal vor allem an diesem liegt: Bruce Darnell ist nicht nur Top-Choreograf und Modelcoach, sondern eben auch Everybody's Darling. Wenn der was fragt, muss man einfach so ehrlich sein, wie es Bruce selbst ist. Diesem Zauber kann sich auch Jan Böhmermann nicht verschließen.

Die dritte Folge der fünften Staffel ist in der ZDF-Mediathek zu sehen und am Samstag, 1. August ab 19.45 Uhr bei ZDFneo und ist nicht nur wegen der leidenschaftlich geköchelten Speisen - Kohlroulade von Böhmermann, Dorade von Darnell - ein Leckerbissen.

Im Gespräch zwischen würfeln, würzen und wenden - und einem kurzen und zum Scheitern verurteilten Catwalk-Training für Böhmermann - geht es um das positive Image von Darnell, seine totale Offenheit und die Tatsache, dass sich Böhmermann mit eben dieser schwertut.

Bruce Darnell: „Ich liebe Deutschland und bin sehr dankbar“

„Nein, nein, nein!“ Von Jan Böhmermanns Catwalk-Versuchen war Bruce Darnell (rechts) nicht wirklich angetan. (Bild: ZDF/Lennart Speer) Copyright: ZDF/Lennart Speer

Neun von zehn Leuten in Deutschland kennen Bruce Darnell, schätzt Böhmermann. Und von diesen neun mögen mit hoher Wahrscheinlichkeit alle neun den 69-Jährigen. „Ich liebe Deutschland“, sagt Darnell, „und ich bin sehr dankbar, was mir alles in Deutschland passierte. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier ein bisschen bekannt werde. Ich werde hier überall erkannt, und es ist mir ab und zu ein bisschen peinlich. Aber die Leute sind so nett zu mir.“ Daraus sei eine Verantwortung entstanden. „Ich finde, es ist meine Pflicht, dass man mal Fotos mit denen macht und ein bisschen was zurückgibt.“

Mit der Darnell'schen Nahbarkeit tut sich Böhmermann (45) schwer. „Du bist dann, wie du bist. Ich bin anders in der Öffentlichkeit. Ich spiele eher eine Rolle, wenn ich da an meinem Schreibtisch von 'ZDF-Magazin' sitze. Da bin ich sehr ernst, strikt, sarkastisch“, sagt Böhmermann und gesteht dann: „Die Leute fürchten sich manchmal davor, mit mir zu reden.“ Das kann Darnell gar nicht verstehen. „Gehst du nicht auf die Menschen zu?“ „Doch“, meint Böhmermann, „ich bin dann schon nett und so, aber ich finde das eine unnatürliche Situation.“

Erst mit 26 erfuhr Bruce Darnell die Wahrheit über seinen Vater

Darnell erklärt sich seine Nähe zu den Menschen (“Mir macht das gar nichts aus“) auch aus der eigenen - unglücklichen - Kindheit. Die Sympathie der Menschen sei für ihn „eine Form der Geborgenheit und Liebe, die ich immer gesucht habe. Und mit dem deutschen Publikum habe ich das irgendwie gefunden.“

Darnell wuchs mit vielen Geschwistern auf - allerdings waren es nur Halbgeschwister. Er erfuhr aber erst spät, dass er einen anderen Vater hatte als die anderen. „Die haben mich immer gefragt, warum ich anders aussehe als meine anderen Geschwister.“ Erst im Alter von 26 Jahren ließ „man die Katze aus dem Sack“. Sein Stiefvater ignorierte ihn, seine Mutter hatte es schwer. „In den Spät-50ern war es ein großes Tabu, ein uneheliches Kind zu haben.“

Darnell ist in der Rückschau ohne Frust und Vorwürfe. „Ich habe das Beste draus gemacht und bin meinen Weg gegangen.“ Der führte ihn in den frühen 80er-Jahren nach Deutschland, zuerst nach München, wo er erst als Kellner jobbte und dann seine Model-Karriere startete. Nachdem er schon in Paris, Tokio, Mailand und New York über die Laufstege flaniert war, wurde er zu einem Interview bei ProSieben eingeladen. „Sechs Monate später wollten sie mich nach New York schicken, um Models zu trainieren. So kam 'Germany's Next Topmodel' zustande“. Der Einsatz in der ersten Staffel der Heidi-Klum-Show (2006) führte für Bruce Darnell zum Karrieredurchbruch. Seither erreichte er in Deutschland regelrecht Kultcharakter. (tsch)