„Gott gab mir das Vertrauen“ZDF-Star Andrea Ballschuh meistert Privatinsolvenz mit ihrem Glauben

Die ZDF-Moderatorin Andrea Ballschuh befindet sich seit Februar 2026 in der Privatinsolvenz. Laut übereinstimmenden Medienberichten hat die 54-Jährige Schulden in Höhe von rund 230.000 Euro angehäuft.

Der finanzielle Abstieg war demnach ein schleichender Prozess, der durch den Verlust von vier Moderationsjobs im Jahr 2022, die Trennung von einer Geschäftspartnerin sowie Nachforderungen des Finanzamts ausgelöst wurde.

Bereits ab 2019 hatte Ballschuh neben ihrer Fernsehtätigkeit ein Business als Videocoachin aufgebaut. Im Rückblick gibt sie zu: „Mein Fehler war, dass ich mein Geld nicht gemanagt habe. Weil ich so viel verdient habe, war immer was auf dem Konto.“ Sie habe daher auch einige unnötige Käufe getätigt.

Andrea Ballschuh: Seit 2026 in der Privatinsolvenz – rund 230.000 Euro Schulden

Um ihre finanzielle Situation zu ordnen, durchläuft sie nun ein mehrjähriges Verfahren, das im Januar 2029 abgeschlossen sein soll. Bis dahin stehen ihr monatlich rund 1500 Euro zur Verfügung.

Der TV-Star beschreibt den heutigen Umgang mit Finanzen als deutlich bewusster. Gegenüber der „Rheinischen Post“ betonte sie: „Ich habe eine ganz andere Wertschätzung für Geld bekommen.“

Halt im Glauben nach persönlicher Krise

In dieser schweren Lebenskrise fand Ballschuh neuen Halt im christlichen Glauben. Wie sie gegenüber der „Rheinischen Post“ erklärte, hatte sie als Kind in der DDR ursprünglich nichts mit Gott am Hut, doch im Laufe der letzten Jahre wandelte sich ihr Blick. Trotz ihres beruflichen Erfolgs im Fernsehen habe sie sich zeitweise leer gefühlt und unter anderem über die Serie „The Chosen“ neuen Halt gefunden.

Andrea Ballschuh ist ein gern gesehener Gast bei Veranstaltungen auf dem roten Teppich. (Archivbild) Copyright: IMAGO/Andreas Weihs

Nach einer Panikattacke, die sie wegen ihrer Schulden erlitt, habe sie ihre Sorgen an Gott weitergegeben. Dazu sagte sie im Gespräch mit der „Rheinischen Post“: „Gott gab mir das Vertrauen, dass trotz der Insolvenz alles gut wird. Nicht leicht, aber gut.“ Im Jahr 2023 ließ sich die Moderatorin taufen und schloss sich einer freikirchlichen evangelischen Gemeinde an.

Andrea Ballschuh wurde ab dem Jahr 2003 als Moderatorin der erfolgreichen ZDF-Vormittagssendung „Volle Kanne“ einem bundesweiten Publikum bekannt. Zudem prägte sie als langjähriges Gesicht die ZDF-Magazine „sonntags“ und „hallo deutschland“ sowie die regionale MDR-Quizshow „Quickie“.

Heute nutzt sie diese jahrzehntelange TV-Erfahrung, um als Medien- und Videotrainerin Fach- und Führungskräfte für ihren Auftritt vor der Kamera zu schulen. (jag)