„Wollten die Karten neu mischen“Ann-Kathrin Kramer spricht über Neuanfang mit Harald Krassnitzer

Ann-Kathrin Kramer (60, „Die Nonne und der Kommissar“) ist überzeugt davon, dass Veränderungen Mut erfordern. Im Interview mit dem Magazin „Bunte“ spricht die Schauspielerin über ihren spontanen Umzug mit Ehemann Harald Krassnitzer (66) und eine prägende Liebesgeschichte aus ihrer Jugend.

Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer verließen München

Gemeinsam mit ihrem Mann habe sie einst spontan München verlassen, berichtet Kramer im Interview. Rückblickend erklärt sie die Entscheidung mit dem Wunsch nach einem Neuanfang: „Ich glaube, wir wollten die Karten neu mischen.“

Die Schauspielerin betont, dass sie auch grundsätzlich bereit sei, Konsequenzen zu ziehen, wenn sie mit einer Situation unzufrieden wäre. „Dann würde ich eher jedes Risiko eingehen, als irgendwo zu verharren, wo ich unglücklich bin“, sagt sie der „Bunte“.

Harald Krassnitzer mit Ann-Kathrin Kramer (Archivbild) Copyright: imago images/VISTAPRESS

Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer sind seit 2009 verheiratet. Der Schauspieler ist einem breiten Publikum unter anderem als Wiener „Tatort“-Kommissar Moritz Eisner bekannt.

Jugendliebe führte Ann-Kathrin Kramer nach Griechenland

Im Interview erinnert sich Kramer außerdem an eine Liebesgeschichte aus ihrer Jugend. Während eines Urlaubs auf Rhodos verliebte sie sich in einen griechischen Kunststudenten. Sie folgte ihm nach Griechenland und lebte mit ihm zusammen. Die Zeit verbindet sie bis heute mit positiven Erinnerungen. „Es war eine sehr freie, schöne Zeit“, sagt Kramer.

Zuletzt war Ann-Kathrin Kramer 2026 im Kölner „Tatort“ „Die letzten Menschen von Köln“ als Birgit Heitkamp sowie in der Krimiserie „Im Grunde Mord“ als Staatsanwältin Britta Everslage zu sehen. 2025 spielte sie außerdem Ingrid Trieber im österreichischen „Landkrimi: Steirerstich“ sowie Mechthild Eckes in „Wilsberg“ und Elisabeth Kantscheck in „Die Füchsin“.

Im Fernsehfilm „Aus dem Leben“ war sie 2024 als Sabine Schuster zu sehen. Zu ihren früheren bekannten Rollen zählen die Privatdetektivin Caro Koslowski in „Die Partner“ und die Ermittlerin Lizzy Krüger in der ZDF-Krimireihe „Das Duo“. (jag)