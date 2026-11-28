Ein unfreiwillig komischer Höhepunkt hat Florian Silbereisen und Ross Antony bei „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ buchstäblich von den Beinen geholt. Dabei sollte es am Samstagabend, 28. November 2026, im Congress Centrum Suhl eigentlich besinnlich und feierlich zugehen. Doch sobald Ross Antony bei Florian Silbereisen zu Gast ist, bleibt kein Auge trocken. Auch diesmal sorgte der Entertainer für einen Moment, der beide TV-Freunde gleichermaßen traf.

Zunächst stand Musik auf dem Programm: Gemeinsam mit Kindern sang Antony den Klassiker „Der Weihnachtsmann kommt heute in die Stadt“. Diesen Titel hatte er bereits 2019 in der Show präsentiert. Im Anschluss packte er, wie man es von ihm gewohnt ist, eine Auswahl skurriler Geschenkideen aus. Nicht schlecht staunte das Publikum etwa über einen speziellen Regenschirm für Hunde und über einen überdimensionalen Regenschutz für Menschen, der optisch stark an einen gigantischen Duschvorhang erinnerte. Außerdem kam ein sogenannter Handstandstuhl zum Einsatz – in dem Antony prompt stecken blieb.

Silbereisen und Antony gehen im aufblasbaren Dackel-Kostüm zu Boden

Den eigentlichen Höhepunkt des turbulenten Auftritts hob sich Antony jedoch für den Schluss auf: ein aufblasbares Dackel-Kostüm, in dem zwei Personen Platz haben. Kurzentschlossen stiegen er und Silbereisen gemeinsam in das kuriose Outfit.

Kaum standen die beiden im XXL-Dackel auf der Bühne, gab es im Saal kein Halten mehr – und auch die beiden Entertainer selbst konnten sich nicht mehr beherrschen. Völlig aus dem Gleichgewicht geriet das ungleiche Gespann, als Antony auch noch anfing, ganz in Hundemanier das „Beinchen“ zu heben. Begleitet von schallendem Gelächter verloren beide die Balance. Silbereisen taumelte, kippte nach hinten weg und riss dabei Antony mit, der sofort strauchelte. Am Ende landete der Showmaster mitten auf seinem TV-Kollegen auf dem Bühnenboden.

Lachanfall bei der Anmoderation von Joey Kelly – der Dackel wird immer größer

Ross Antony kriegte sich danach kaum noch ein. Ganz anders Florian Silbereisen: Nach der kurzen Bodenlandung gewann er schnell die Fassung zurück und sagte gewohnt professionell und strahlend den nächsten Gast an, Joey Kelly.

Mitten in diese Anmoderation hinein entfuhr es dem sichtlich überforderten Antony noch, dass sich der XXL-Dackel immer weiter aufblase. Aus der Ruhe bringen ließ sich Silbereisen davon allerdings nicht mehr, er moderierte unvermittelt weiter. Schließlich galt es bei der Live-Show auch, die straffe Sendezeit einzuhalten. (red)