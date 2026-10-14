„Komplett rauszunehmen“Beatrice Egli spricht über Auszeit vom Musikgeschäft

Seit mehr als 13 Jahren gehört Beatrice Egli zu den etablierten Größen der deutschsprachigen Schlagerszene. Nach ihrem Sieg in der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2013 folgten ausverkaufte Konzerte, regelmäßige Fernsehauftritte und ein durchgetakteter Arbeitsalltag. Nun hat die Schweizerin über den Wunsch gesprochen, dem Showgeschäft zu einem späteren Zeitpunkt für eine Weile den Rücken zu kehren.

Sehnsucht nach Kulturkontakt und Perspektivwechsel

Im ARD-Format „Schlagerwelt“ sprach die 38-Jährige über ihre Zukunftsvorstellungen. „Mein Traum ist es, irgendwann lange auf Weltreise zu gehen. Und, ja, die Welt zu bereisen – mich auch komplett mal wieder rauszunehmen aus all meinen wunderschönen Tätigkeiten, um einfach die eigene Perspektive auch wieder zu wechseln“, erklärte die „Hör nie auf damit“-Sängerin.

Beatrice Egli träumt von einer Weltreise. (Archivbild) Copyright: Rolf Vennenbernd/dpa

Dabei gehe es ihr nicht um einen gewöhnlichen Erholungsurlaub, sondern um die direkte Auseinandersetzung mit fremden Lebensrealitäten: „Ich liebe es, Kulturen, Länder und Menschen kennenzulernen. Und das ist ein ganz großer Traum von mir. Und irgendwann wird die Zeit auch dafür kommen.“ Einen konkreten Zeitpunkt oder Pläne für einen baldigen Rückzug nannte die Sängerin allerdings nicht.

Belastungen des Tourneealltags im Showgeschäft

Dass das Tourleben auch Schattenseiten mit sich bringt, hatte Egli unlängst in der „Giovanni Zarrella Show“ thematisiert. Dort äußerte sie sich zu den Anstrengungen ständiger Dienstreisen: „Es gibt Tage, da habe ich einfach keine Lust auf Reisen. Giovanni kann das bestimmt bestätigen. Ich glaube, das unterschätzt man in unserem Beruf ein bisschen.“

Eine privat organisierte Reise böte im Gegensatz dazu die Möglichkeit, Termine und Verweildauern frei von beruflichen Verpflichtungen selbst zu bestimmen.

Bereits im April 2026 hatte Beatrice Egli ihre Fans mit einer beruflichen Zäsur überrascht: Nach nur acht Ausgaben stellte sie ihre eigene Sendung „Die Beatrice Egli Show“ ein, deren finale Folge bereits im Dezember 2025 ausgestrahlt worden war. Der Entschluss ging dabei nicht vom Sender aus, sondern von der Künstlerin selbst.

In einer Videobotschaft begründete sie das Aus damit, dass sich ihr Fokus verschiebe: „Dieses Jahr wird viel Neues passieren“, erklärte Egli, die ARD und die Produktion eigenständig über ihren Ausstieg informiert hatte, um Raum für andere Vorhaben zu schaffen. (jag)